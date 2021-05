Frio deve ser intenso nesta semana em Campos do jordão

Segundo informações dos órgãos meteorológicos, a previsão é de baixas temperaturas durante a semana em diversas regiões do país.

Modelos numéricos indicam significativa incursão de ar gelado no final de maio e começo de junho. Várias massas de ar frio já alcançaram o Centro-Sul do Brasil neste outono, registrando dias com mínimas negativas, as regiões centro-oeste, sul e sudeste devem sentir os efeitos da imensa massa de ar polar até o final de maio.

Os modelos meteorológicos apontam que as mínimas podem ser as mais baixas do ano e o clima deve ficar seco e frio. A frente fria que causou chuvas no Sul e no Sudeste neste fim de semana segue avançando sobre o país, áreas de instabilidades devem favorecer a formação de nuvens carregadas entre os estados de Paraná e São Paulo.

Campos do Jordão, vem registrando dias de muito frio durante a segunda quinzena do mês de maio de 2021, na medida que os dias estão avançando e nos aproximando da estação mais fria do ano, a cidade vem recebendo um grande volume de turistas em busca de dias de descanso e descontração.