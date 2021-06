Após Feriado de Corpus Christi Campos do Jordão Adota Medidas da Fase Vermelha do Plano SP

Alguns protocolos da fase vermelha serão acrescentados à fase de transição do Plano São Paulo para garantir eficácia no combate à pandemia no município.

Com o início da temporada de inverno em Campos do Jordão e a intensa procura pela cidade como destino turístico, especialmente aos finais de semana e feriados, a Prefeitura Municipal, junto ao Governo do Estado de São Paulo, irá intensificar as fiscalizações e adotar medidas mais restritivas para o município a partir desta semana.

Como mecanismo de restrição à circulação do vírus, barreiras sanitárias serão ativadas às sextas-feiras na cidade. Restaurantes e similares deverão ter mudanças nos horários de funcionamento com fechamento total às 18h e com no máximo 30% da capacidade de público.

O comércio geral poderá funcionar até às 20h, enquanto hotéis e similares devem receber no máximo 60% da capacidade de suas UHs (quartos).

A venda de bebidas alcoólicas após às 18h está proibida em qualquer tipo de estabelecimento comercial e também na modalidade Take away (retirada).

Além de contar com reforço da Polícia Militar e da Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e da Comissão Especial de Fiscalização Epidemiológica (CEFE), a Prefeitura adotará novo sistema de fiscalização e pretende fechar o cerco às empresas que insistem em descumprir as regras vigentes, principalmente restaurantes e bares localizados no Calçadão do Capivari.

As medidas entram em vigor na próxima sexta-feira, dia 11 de junho.