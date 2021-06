Balanço das ações realizadas no Feriado de Corpus Christi em Campos do Jordão

A Força Tarefa realizada durante o feriado em Campos do Jordão uniu as forças da Policia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Municipal, Vigilância Sanitária e da Comissão Especial de Fiscalização Epidemiológica. A Polícia Civil, com o apoio da Deic/Taubaté e da DEIC/São José dos Campos, encerrou 16 eventos que já estavam acontecendo e impediu que outros 13 começassem.

Segundo o Delegado Luiz Geraldo, 19 pessoas foram autuadas por infração ao artigo 268 do Código Penal. Já o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), registrou 330 atendimentos até às 18h do dia 6 de junho. Entre os registros, 12 pessoas foram presas por crimes como porte de drogas, violência doméstica, embriaguez ao volante e por terem mandatos de prisão.

A solicitação mais recorrente do período foi a perturbação do sossego. Além disso, a PM também foi responsável por orientar e notificar os proprietários antes da realização de eventos e nas intervenções diretas em festas ilegais no período. Também foram realizados patrulhamento nas regiões mais distantes do centro do Capivari, em parques e pontos turísticos, além de bloqueios e fiscalização de 250 veículos, lavrando autuações e recolhas dos automóveis em condições irregulares.

Todos os dias, a fiscalização atuou no Calçadão do Capivari, principalmente no horário de fechamento dos estabelecimentos, retirando todo o público presente e livrando a rua de aglomerações.

A inspeção nos estabelecimentos comerciais ficou a cargo do CEFE Comissão Especial de Fiscalização Epidemiológica, Vigilância Sanitária Estadual e Vigilância Sanitária Municipal com apoio das forças de segurança. Ao todo foram realizadas:

100 inspeções para orientação sobre legislação;

52 inspeções para orientação da normatização e/ou Decreto 8.287/21;

60 inspeções para orientações sobre a restrição de bebidas alcoólicas em locais públicos e proibição de take away;

81 estabelecimentos notificados por aglomeração;

2 estabelecimentos notificados por receberem clientes sem máscaras;

1 estabelecimento notificado por descumprimento de interdição;

12 desmobilizações de festas com mais de 200 pessoas cada, conduzindo os responsáveis para a Delegacia de Polícia por violação de medida sanitária;

1 interdição por descumprimento da Lei 4033/20,

100 denúncias atendidas pelo COI da GCMCJ, repassadas para fiscalização e devidamente averiguadas;

50 descartes de bebida por consumo em área restrita;

1 apreensão de bebidas em via pública;

1 notificação por sonorização em via publica;

12 estabelecimentos notificados por ausência de sinalização de prevenção à COVID-19.

Todos os estabelecimentos e responsáveis por imóveis e locações que foram notificados serão multados e enquadrados na Lei 4033/20.