Campos do Jordão firma parceria com Taubaté para abertura de novos leitos para Covid-19

Nesta última sexta-feira (18), a prefeitura de Campos do Jordão assinou um termo de cooperação mútua com a prefeitura de Taubaté para a abertura de 40 novos leitos para tratamento de Covid-19.

Os 40 leitos serão divididos em, 26 leitos de enfermaria e 14 leitos de UTI, afim de utilizar o Complexo Municipal de Saúde de Campos do Jordão para atendimento de pacientes da cidades de Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí, além ainda, de servir também de apoio para a cidade de Taubaté.

Com o apoio do Governo do Estado de São Paulo a assinatura deste termo é o primeiro passo que permitirá aos dois municípios trabalharem juntos.

As Prefeituras de Campos do Jordão e de Taubaté, farão o aporte e solicitarão ao Governo do Estado de São Paulo, por meio das suas Secretarias de Saúde, os recursos para pleitear os custeios desses novos leitos.