Campos do Jordão irá ganhar posto do Poupatempo beneficiando mais de 50 mil pessoas no município

O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta última segunda-feira (7) a criação de novos postos do Poupatempo em duas cidades do Vale do Paraíba, Campos do Jordão e Tremembé. Além desses municípios, outros 18 foram contemplados em todo estado.

Antiga reivindicação da população jordanense, o novo posto irá beneficiar mais de 50 mil pessoas no município e cidades vizinhas, que não precisarão mais descer a serra em busca dos serviços, além daqueles que vem passear na estância turística. Segundo o Governo do estado, o posto será projetado para realizar cerca 150 atendimentos ao dia. A implantação será viabilizada em parceria com a Prefeitura Municipal de Campos do Jordão.

Para viabilizar o projeto as Ciretrans (Circunscrições Regionais de Trânsito) dos 20 municípios serão transformadas em Poupatempo . O novo formato é por meio do sistema Balcão Único, com atendentes multitarefa, que inclui serviços municipais.

Mais moderno, compacto e com foco no atendimento digital, o novo posto de Campos do Jordão irá oferecer serviços com mais agilidade, eficiência, comodidade e autonomia, sem perder o padrão de qualidade que é a marca registrada do Poupatempo.

Além do Detran.SP, o posto disponibilizará serviços do Instituto de Identificação (IIRGD), Ministério Público, Secretaria Estadual da Educação e Prefeitura, entre outros.

O posto do Ciretran de Campos do Jordão atende em média 40 cidadãos por dia. Com a integração com o Poupatempo e a inclusão dos serviços municipais esse número deve chegar a 150 atendimentos, pois contemplará as cidades vizinhas de Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí. O novo formato beneficiará 52.405 mil habitantes do município. O investimento do Estado na implantação do novo posto é de aproximadamente R$ 160 mil.

O Poupatempo oferece 137 opções de serviços digitais, no portal, aplicativo Poupatempo Digital e totens de autoatendimento.

Conforme o Governo do Estado, atualmente, 85% dos atendimentos do Poupatempo são feitos pelas plataformas digitais. Entre os serviços online mais procurados, estão a pesquisa de pontuação, habilitação, licenciamento, renovação de CNH, funcionalidades da vacinação contra a Covid-19, além da emissão do Atestado de Antecedentes Criminais, consulta de IPVA, entre outros.