Campos do Jordão recebe o físico e apresentador de TV, Wil Namen

Projeto WASH traz o físico Wilson Namen para a realização de oficinas voltadas a crianças e adolescentes na cidade

Dos dias 7 a 10 de junho, o apresentador da websérie “Ciência e Cultura, vamos brincar?” e de programas como o “Ciência em Show”, Wil Namen, estará em Campos do Jordão para a realização de oficinas de divulgação científica e tecnológica realizadas pelo Projeto WASH, do qual é apoiador.

As oficinas do Projeto WASH – Workshop Aficionados por Software e Hardware serão na Escola Municipal Irene Lopes Sodré.

Sobre o WASH

O Projeto WASH – Workshop Aficionados em Software e Hardware, é uma atividade de educação não formal que promove a alfabetização científica e a iniciação científica e que possibilita as práticas em “Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics” (STEAM) para as redes de ensino.

O WASH oferece, em parceria com entidades promotoras que adotam a metodologia, a exposição ao método científico e ao letramento digital, num contexto de valorização da autonomia dos estudantes.

Sobre Wil Namen

Licenciado em Física pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo, foi professor na rede pública e privada e atuou em muitos projetos na USP, entre eles “Atividades Experimentais em Física” e “Show de Física”. Também é autor dos livros Almanaque Ciência em Show, Almanaque Ciência em Show – Biologia e Nau dos Mestres.

Wil é cofundador do Movimento “Nós Somos a Ciência”. Foi apresentador de diversos programas como o “Ciência em Casa”, da Nat Geo/BBC Earth, “Se liga na Ciência!” TV Cultura, e atualmente apresenta a websérie “Ciência e Cultura, vamos brincar?”.

Sobre o “Ciência e Cultura, vamos brincar?”

O programa “Ciência e Cultura, vamos brincar?” une diversos especialistas e parceiros para abordarem conteúdos relacionados à Ciência, à Cultura, às Artes e à Ludicidade, proporcionando o aprendizado com diversão.

O “Ciência e Cultura, vamos brincar?” é uma coprodução do Programa WASH, do Movimento Nós Somos a Ciência e da Cia. Cultural Bola de Meia. A proposta é de popularizar a ciência, estimular a cultura científica, com arte, diversão, tecnologia e comunicação para todo o público, ainda que o público prioritário, sejam as crianças e adolescentes. O conteúdo do Ciência e Cultura está disponível em Libras, a língua brasileira de sinais, e com legendas. Ele é transmitido para 175 países pelo VRT Channel.