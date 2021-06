Campos do Jordão registra geada na manhã desta terça, 15 de junho de 2021

No próximo dia 21 de junho entraremos definitivamente na estação mais fria do ano, mais precisamente no dia 21 às 00h32min, o inverno 2021 se fará presente aqui no Hemisfério Sul.

Para nós moradores e amantes de Campos do Jordão é sem dúvida alguma, um momento mágico e aguardando por todos, é tão importante, que a cidade deveria ter eventos para propagar a chegada da estação.

É no inverno que a cidade fica ainda mais movimentada, turistas de todo país desejam estar aqui para desfrutar de dias especiais que o inverno proporciona.

E para deixar registrado as baixas temperaturas que a cidade vem fazendo, antes mesmo da chegada oficial do inverno 2021, recebemos imagens exclusivas do Hotel Vila Inglesa em Campos do Jordão da geada que fez nesta manhã de terça-feira.

O Hotel Vila Inglesa, está localizado em uma das regiões mais frias e agradáveis da cidade, na qual nessa época do ano é muito comum registrar lindas imagens da geada em Campos do Jordão.

Para aqueles que desejam visitar a cidade, preparem as malas e aproveitem para curtir o friozinho da montanha mágica.