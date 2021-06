Campos do Jordão registra trânsito intenso neste sábado dia dos namorados

A principal estrada que dá acesso à Campos do Jordão, a Floriano Rodrigues Pinheiro, tem trânsito intenso nesse sábado 12 de junho, dia dos namorados.

Na chegada à cidade, os turistas encontram barreiras sanitárias, onde a temperatura do corpo é medida, e informações sobre as medidas contra aglomeração são repassadas aos visitantes.

Devido às aglomerações e desrespeitos ao Plano São Paulo no último feriado prolongado de Corpus Christi, Campos do Jordão adotou medidas mais restritivas neste final de semana para evitar as aglomerações.

Confira abaixo os principais protocolos adotados pela cidade para evitar aglomerações: