Crea-SP realizou 206 ações de fiscalização em Campos do Jordão e Região

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) efetivou 206 ações de fiscalização, entre os dias 21 e 25 de junho, durante a Operação Inverno, nos municípios de Campos do Jordão, Cunha, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí. As ações geraram 90 notificações. A principal irregularidade encontrada foi a falta de registro das empresas no Crea-SP.

Parte do calendário anual de fiscalização, a Operação Inverno passou pelas cidades que recebem o Circuito do Festival de Inverno. Considerado um dos principais eventos culturais do estado de São Paulo, o festival movimenta a região com a chegada de turistas.

O papel do Crea-SP é fiscalizar e garantir a presença de profissional habilitado à frente das atividades relacionadas às Engenharias, Agronomia e Geociências, explicou o presidente do Conselho, Eng. Vinicius Marchese. “Esta é uma Operação que demonstra o quanto o Crea-SP pode contribuir para que as cidades funcionem melhor. Com a atuação dos nossos agentes fiscais, a população fica mais protegida para aproveitar as atividades oferecidas pelos municípios”, pontuou Marchese.

Na mesma linha, Eng. Carlos Eduardo de Vilhena Paiva, conselheiro federal por São Paulo no Confea, observou que a Operação Inverno permite que os turistas, que frequentam as cidades nessa época do ano, possam aproveitar o Festival de Inverno com segurança. “É uma região que precisa desse incremento da fiscalização.”

O prefeito de Campos do Jordão, Eng. Marcelo Padovan, destacou o empenho do Crea-SP e a estrutura mobilizada para a realização da Operação Inverno. “Além de ser uma ação que fiscaliza o exercício profissional, verificando se os serviços técnicos são executados por profissionais habilitados, tem um viés muito importante, que é o da prevenção. Quando temos profissional habilitado, aumentam as chances de evitar erros e acidentes.”

Eng. Kledson Turra, gerente regional do Crea-SP, avaliou que um dos pontos positivos foi a receptividade à fiscalização. “Além de fiscalizar, a Operação Inverno desempenha trabalho de orientação e esclarecimento de dúvidas aos profissionais e empresas, propiciando o melhor à população que frequenta a região”, complementou.