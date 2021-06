Feriado de Corpus Christi 2021 em Campos do Jordão marca por grande volume de turistas

Muita gente aproveitou para subir a serra em direção à Campos do Jordão durante o feriado de Corpus Christi, que sem dúvidas é uma das datas mais importantes do ano, o feriado abre definitivamente a temporada de inverno na cidade.

Diferente do ano anterior, onde a cidade ficou praticamente fechada pelas restrições do Plano São Paulo, esse ano marcou pelo fluxo intenso de turistas que estiveram na cidade, Campos do Jordão foi estampada nos noticiários em todo o país, principalmente pela aglomeração que se deu no centrinho turístico em Vila Capivari, fazendo com que equipes de fiscalização municipais e estatuais atuassem mais fortemente no município.

Ao todo foram 51 estabelecimentos inspecionados só na madrugada deste sábado (5) por Agentes da Vigilância Sanitária Estadual e Municipal. As forças policiais estaduais também apoiaram ações do município, atuando durante a madrugada na desmobilização de seis festas clandestinas. Os organizadores foram identificados e autuados de acordo com a legislação municipal.