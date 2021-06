Governo do Estado anuncia investimentos de R$ 26,6 milhões em obras no Vale do Paraíba

O Vice-Governador e Secretário de Governo, Rodrigo Garcia, autorizou nesta última sexta (11) investimentos de R$ 26,6 milhões nas cidades de São José dos Campos e Jacareí, na região do Vale do Paraíba. Os recursos serão investidos na contratação de serviços de conserva especial para as rodovias SP-050 e SP-077 e na canalização do rio Alambari.

“Estamos hoje no Vale do Paraíba, em uma importante agenda de anúncios do Governo de SP. Serão mais de R$ 26 milhões em obras para os municípios de São José dos Campos e Jacareí, incluindo a recuperação das rodovias SP-050 e SP-077 e a canalização do rio Alambari”, destacou o Vice-Governador Rodrigo Garcia.

As obras nas rodovias somam investimentos de R$ 16,6 milhões e fazem parte do Programa de Conserva Especial em Rodovias do Estado de São Paulo com reabilitação da sinalização horizontal. O Governo de SP prevê investimento total de 1,8 bilhão com as obras a serem realizadas pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem) em todo o Estado.

Em Jacareí, a obra de conservação e reabilitação da sinalização horizontal será feita em 5 kms, no trecho que vai do km 00 ao km 5 da rodovia Nilo Máximo, SP-077. O investimento estimado é de R$ 3,8 milhões. Já em São José dos Campos, na rodovia Monteiro Lobato, SP 050, a obra vai ser feita em 15 km, no trecho do km 98 ao km 113, com investimento previsto de R$ 12,8 milhões.

Programa de Conserva Especial em Rodovias do Estado de São Paulo

As obras nas estradas serão licitadas em um ou mais editais referentes a 150 trechos rodoviários. Os serviços têm o objetivo de manter a rodovia em bom estado para os usuários, que incluem, por exemplo, intervenções na camada de rolamento (asfalto), na estrutura do pavimento e no sistema de drenagem, além da reabilitação da sinalização horizontal.

“O nosso foco é salvar vidas, sempre. E este projeto é muito importante principalmente nos dias atuais, de pandemia, pois a boa qualidade das rodovias impacta diretamente na redução de acidentes, que, por sua vez, impacta na disponibilidade de leitos hospitalares”, afirmou o Secretário Estadual de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto.

Entre os serviços que deverão ser executados, destacam-se: a adaptação da rodovia às novas condições de tráfego e alterações ocorridas no seu entorno; implementação de pequenas obras necessárias para o seu bom funcionamento e a redução do tempo de percurso, com a consequente diminuição no custo de transporte.

Obras de canalização

Além dos investimentos em rodovias, Rodrigo Garcia autorizou a liberação de mais R$ 10 milhões para o município de Jacareí, com destinação às obras de canalização de 950 metros do rio Alambari. O recurso será viabilizado por meio de convênio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, que fará o repasse ao Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE).

O DAEE será responsável pela realização dos serviços e está preparando os editais de concorrência para a elaboração do projeto executivo e a obtenção das licenças necessárias para posterior início das obras.

Linha Verde

Durante a visita ao Vale do Paraíba, Rodrigo Garcia também visitou as obras da Linha Verde em São José dos Campos. O projeto receberá R$ 30 milhões em investimentos do Governo de SP, por meio de convênio firmado junto à Secretaria de Desenvolvimento Regional.