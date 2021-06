Hotel Toriba em Campos do Jordão traz “Festival de Inverno na Montanha Mágica”

O Toriba, em Campos do Jordão, o mais musical dos hotéis brasileiros, mantém através de seu projeto Toriba Musical uma ótima programação musical com apresentações durante todas as 52 semanas do ano. E agora, intensificando as atividades musicais,volta a realizar mais um festival, contribuindo para tornar mais suportável estes tempos que a pandemia têm feito tão difíceis.

Com o título “Música no Inverno da Montanha Mágica”, o festival é ambicioso. A começar por sua inédita duração, que cobrirá todo o inverno. Três meses inteiros, do solstício de inverno ao equinócio de primavera – de 19 de Junho a 21 de Setembro.

A programação, elaborada por Antonio Luiz Barker, diretor artístico do programa Toriba Musical, terá cerca de 50 concertos, sempre de música erudita, em recitais líricos e instrumentais. Os espetáculos serão realizados nos espaços do Hotel Toriba (Sala da Lareira e Solarium) e também em praças, igrejas e espaços comunitários de bairros populares em Campos do Jordão – estes, acessíveis gratuitamente à população da cidade, levando o Festival para públicos com pouco acesso a eventos culturais.

“Nosso objetivo com o ‘Festival no Inverno da Montanha Mágica’ é oferecer aos hóspedes do Toriba e a todos os jordanenses o prazer da música ao vivo com intérpretes de primeira linha”, diz Aref Farkouh, proprietário do hotel. Ele acrescenta: “Especialmente nestes tempos pandêmicos consideramos da maior importância ter uma temporada musical da mais alta qualidade ecoando nas majestosas montanhas da Mantiqueira”.

Prokofiev em todos os concertos – Os cantores e instrumentistas participantes do festival “Música no Inverno da Montanha Mágica” serão, na maioria, artistas que integram o casting do programa Toriba Musical e se apresentam frequentemente no hotel.

Entre eles, os pianistas Eudóxia de Barros e Fernando de Castro, os violinistas Yuriy Rakevich e Benjamin Bernardes, as sopranos Marly Montoni e Jéssica Leão, os tenores Marcello Vannucci e Ulisses Montoni, o barítono Rodolfo Giugliani, o Quarteto de Cordas Amabile e o coro infantojuvenil Meninas Cantoras de Campos do Jordão.

Mas haverá também vários músicos que pela primeira vez se apresentarão no Toriba. Entre outros, a violoncelista Adriana Holtz, a pianista Karin Fernandes, o clarinetista Thiago Sandoval e o Quinteto Novos Ventos.

O festival terá ainda apresentações de dança, com alunas do recém-iniciado Bailarinas de Campos do Jordão, projeto de cunho social que tem apoio do Toriba, dirigido por Vanessa Elias, da academia Vanessa Ballet.

Será dominante, em praticamente toda a programação, a presença de composições de Serguei Prokofiev, compositor russo que neste ano de 2021 teria completado 130 anos de nascimento. Uma das muitas obras de Prokofiev a serem apresentadas é “Pedro e o Lobo”, em versão de câmara.

A agenda para Junho e Julho – O festival “Música no Inverno da Montanha Mágica” começa no sábado 19 de Junho com um recital muito especial, com dois cantores, um vencedor e um finalista, do 19º Concurso Brasileiro de Canto Maria Callas 2021 – acompanhados ao piano por Marco Bernardo. No sábado seguinte, dia 26, novo recital com dois outros vencedores e finalistas do concurso. Os resultados do Concurso Maria Callas, como se sabe, só serão conhecidos no próximo dia 13 de Junho.

Nas quartas-feiras 23 e 30 teremos recitais líricos com o barítono Rodolfo Giugliani e o pianista Antonio Luiz Barker.

Durante o mês de Julho, teremos nos espaços do Toriba recitais da soprano Francielle de Barros (sábado dia 4); do pianista Lucas Gonçalves (quarta-feira dia 7); da pianista Eudóxia de Barros (sexta-feira dia 9); do duo formado pela soprano Marly Montoni e o tenor Ulisses Montoni (sábado dia 10); do duo formado pela violoncelista Adriana Holtz e a pianista Karin Fernandes (quarta-feira dia 14); da soprano Adriana Bernardes (sábado dia 17); do duo formado pelo violinista Guido Sant’Anna e a pianista Rosana Diniz (quarta-feira dia 21); do cantor e pianista Fernando de Castro (sábado dia 24); do duo formado pelo clarinetista Thiago Sandoval e a pianista Rosana Diniz (quarta-feira dia 28). Estão ainda dependendo de confirmação várias outras apresentações.

Destaque-se que também em 2021 os eventos de Julho do programa Toriba Musical integram a programação oficial do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão – a ser realizado de 3 de Julho a 1º de Agosto.

A programação do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão está disponível em:

https://www.toriba.com.br/festival-toriba-musical-2021.