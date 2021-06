Oficina e contação de história compõem a programação do Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro

História com numerais e confecção de brinquedos com garrafa pet fazem parte da agenda desta semana; on-line e gratuita

A programação do Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, instituições da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, geridas pela ACAM Portinari, está repleta de atividades que despertam o imaginário das crianças. A agenda também conta com depoimentos sobre o setor cultural na atualidade.

Para começar a programação da semana tem oficina cultural para a criançada. No mês em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, o setor educativo ensina a confecção de brinquedos a partir de garrafa pet, instrumento de fácil acesso. Aprenda o conceito de reciclar numa proposta divertida para toda a família e dê vida às criações. Será na próxima terça-feira (15), às 15h.

Você sabia que Candido Portinari fez uma caricatura em homenagem a Felícia Leirner, em 1956? Acompanhe na quarta-feira (16), nas redes sociais das instituições, a obra desse grande artista.

As crianças em fase de alfabetização não ficam de fora da agenda. Na quinta-feira (17), às 15h, Museu e Auditório compartilham uma atividade educativa voltada para a primeira infância com o objetivo de despertar a consciência ambiental, por meio de músicas e contação de histórias sobre os numerais.

Vale lembrar que o museu está aberto para visitação presencial de terça-feira a domingo, das 11h às 16h. A medida acontece pela inserção do Estado de São Paulo à fase de transição do Plano SP, que possibilita o retorno seguro e gradativo das atividades presenciais, com 40% da capacidade de ocupação, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária para seus funcionários e visitantes.

Todas as atividades estarão disponíveis nas redes sociais (Facebook e Instagram – @museufelicialeirner) e também no site oficial do museu: www.museufelicialeirner.org.br/culturaemcasa.