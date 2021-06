Profissionais de eventos realizam congresso em agosto

O CONAPE (3º. Congresso Nacional dos Profissionais de Eventos), será realizado em 17 e 18 de Agosto (09h00 às 18h00 com três intervalos) com o apoio oficial de 24 entidades e instituições, como Prefeitura da Cidade de São Paulo; Associação Brasileira de Bares e Restaurantes; Associação Latino Americana de Gestão de Viagens e Eventos Corporativos; São Paulo Convention & Visitors Bureau; Federação Nacional das Agências de Propaganda; Associação Brasileira das Agências de Comunicação; Associação Brasileira de Cenografia para Eventos e Estandes; Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo; Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil; Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo; Associação das Agências de Turismo Operadoras de Eventos. O evento será realizado no formato de Webinar (100% online).

Várias entidades representativas de classe também apoiam o Congresso, tais como: CONRERP / 2ª. Região (Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas); ABBTUR (Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais de Turismo); e ABRP (Associação Brasileira de Relações Públicas).

O programa de atividades terá 24 palestras com 40 minutos cada e participação de 28 conferencistas. Chats em tempo real para propiciar uma dinâmica interativa e troca de experiências & conhecimentos. Diversos cases e temas do novo normal: transformando incertezas em oportunidades durante a pandemia – uma visão otimista da crise econômica gerada pelo novo corona vírus.

Reunirá os profissionais do mercado de eventos e dos segmentos correlacionados, tais como: turismo, relações públicas, hotelaria, publicidade, marketing e propaganda, além de representantes do 3º. setor (autarquias e sociedades civis sem fins lucrativos); das instituições do ensino superior; e de outras áreas (indústria, comércio, serviços, etc.).