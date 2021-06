Prorrogação da Fase de Transição em Campos do Jordão até o dia 13 de Junho

Após a atualização do Plano São Paulo no último dia 26 de maio, a Prefeitura Municipal de Campos do Jordão, publicou atualização do Decreto de enfrentamento ao covid19, o qual fica valendo de 1 de junho até o dia 13 de junho de 2021.

Veja como fica o funcionamento da cidade:

– Restaurantes e similares das 6h às 21h;

– Shopping, Lojas e Comércio em Geral também das 6h às 21h;

– Parques, clubes e atividades de esportes radicais das 6h às 18h;

Importante: é válido ressaltar que alguns estabelecimentos possuem horários de funcionamento específicos, devido a particularidades dos mesmos. Procure sempre se informar, pois alguns podem abrir e fechar em horários diferentes.

– O toque de recolher continua das 21h às 5h;

– As atividades comerciais podem trabalhar com 40% da sua capacidade de ocupação no local;

– Já os hotéis e pousadas, podem trabalhar com 80% da sua capacidade de ocupação.

Ônibus de Turismo

– O tráfego de ônibus de turismo na cidade está permitido com limitação de 15 por dia, com embarque e desembarque em local determinado pela Secretaria Municipal de Turismo;

– As empresas responsáveis deverão solicitar o agendamento e cadastramento dos ônibus pelo site da prefeitura (camposdojordao.sp.gov.br) acessando a aba Turismo em seguida entrar em solicitação de agendamento city tour, com no mínimo 2 dias úteis de antecedência;

– Para o deslocamento no perímetro municipal, os grupos deverão utilizar os serviços de receptivos e vans devidamente cadastrados e registrados no município.

Uma nova reclassificação do plano São Paulo deverá acontecer em 14 de junho de 2021, onde o prefeito de Campos do Jordão deverá emitir então um novo decreto.