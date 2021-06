Secretaria da Educação do Estado São Paulo adere ao “Dia da Conectividade

A ação faz parte da campanha Nossas Escolas Conectadas, organizada pela Fundação Lemann, Sincroniza Educação e NIC.br e parceiros, para apoiar secretarias de educação e escolas de todo o país a instalar o Medidor SIMET;

O “Dia C” será realizado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo em 15 de junho, com a instalação da ferramenta em todas as escolas da rede estadual; na ocasião, a Fundação Lemann, Sincroniza Educação e NIC.br darão apoio técnico às escolas que necessitarem.

No dia 15 de junho de 2021, terça-feira, as 5.121 escolas da rede estadual de São Paulo iniciarão a instalação do Medidor SIMET, ferramenta gratuita que monitora a qualidade da conexão de Internet e permite o acompanhamento em tempo real das métricas de banda larga fixa nas escolas públicas. A ação faz parte do Dia C – Dia da Conectividade, da campanha Nossas Escolas Conectadas, realizada pela Fundação Lemann, Sincroniza Educação e NIC.br, com apoio de parceiros, para apoiar secretarias de educação e escolas de todo o país a instalar a ferramenta. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) é a primeira a aderir à iniciativa, e o secretário estadual da Educação, Rossieli Soares, é o 1º embaixador da campanha Nossas Escolas Conectadas.

O objetivo é auxiliar os gestores no monitoramento e diagnóstico da internet, a fim de apoiá-los nas melhores tomadas de decisão para a criação ou implementação de políticas públicas de qualidade. Os números colhidos pelo Medidor SIMET são públicos e registrados em um Mapa Nacional de Conectividade, no qual os secretários e diretores podem consultar os dados de velocidade e outras informações sobre a internet da sua escola.

“Todos podem se envolver nesse momento para conseguirmos instalar esses medidores de conectividade e, aí sim, ter os dados que precisamos para poder fazer um bom uso da internet, garantindo o uso pedagógico”, diz Cristieni Castilhos, gerente de Conectividade da Fundação Lemann.

O Medidor será a ferramenta de monitoramento da qualidade da conectividade do Programa Mega Escola, da Seduc-SP, que vai garantir que todas as escolas da rede estadual tenham internet de 100Mb até o final de 2022. O Programa contará com monitoramento do uso pedagógico da internet e também com o monitoramento da qualidade da internet que chega nas escolas, qualificando e dando transparência para a política de conectividade do estado. São previstos R﹩158,8 milhões em investimento para execução do projeto em todas as escolas da rede estadual paulista, nos próximos 12 meses.

Em São Paulo, 5.121 escolas da rede estadual possuem acesso à internet. Até o momento, apenas 2,85% das escolas são monitoradas pelo Medidor SIMET. Quando as mais de 5 mil unidades forem incluídas no projeto, será possível saber com efetividade a qualidade dessa conexão.

A campanha Nossas Escolas Conectadas propõe que as redes de ensino organizem um dia para fazer a instalação do Medidor em todas as suas escolas – o Dia C, Dia da Conectividade. Se desejarem, as redes podem contar com o apoio do NIC.br, da Fundação Lemann e da Sincroniza Educação para a realização do DIA C. Também serão compartilhados tutoriais em vídeo e e-books para apoiar escolas e redes interessadas em acompanhar as informações dadas pela ferramenta.

“É fundamental que a gente coloque o Medidor na mão do estudante, na mão de toda a escola, que todo o processo seja o mais democrático, para que haja uma cobrança em cima dos gestores públicos”, diz o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rossieli Soares.

O Medidor SIMET é considerado um dos melhores instrumentos para identificar em quais unidades de ensino alunos e professores ainda necessitam de acesso à internet de qualidade. Recentemente, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) fez uma parceria com o NIC.br para levar o instrumento para outros países, por meio do projeto GIGA. Com o Medidor instalado, é possível ter um melhor diagnóstico da situação das escolas no país e formular soluções que aumentem o número de unidades conectadas com a velocidade de internet adequada, garantindo acesso para um aprendizado adequado dos estudantes e à prática docente.

Sobre a Fundação Lemann

A Fundação Lemann acredita que um Brasil feito por todos e para todos é um Brasil que acredita no seu maior potencial: gente. Isso só acontece com educação de qualidade e com o apoio a pessoas que querem resolver os grandes desafios sociais do país. Nós realizamos projetos ao lado de professores, gestores escolares, secretarias de educação e governos por uma aprendizagem de qualidade. Também apoiamos centenas de talentos, lideranças e organizações que trabalham pela transformação social. Tudo para ajudar a construir um país mais justo, inclusivo e avançado. Saiba mais em: fundacaolemann.org.br.

Sobre a Sincroniza Educação

A Sincroniza Educação tem o propósito de promover a aprendizagem a partir da adoção de produtos educacionais e Metodologias Ativas nas redes de ensino. Formamos professoras e professores em todo o Brasil, com soluções inovadoras e contextualizadas. Somos parceiras de secretarias de educação e organizações que precisam de apoio operacional, técnico ou pedagógico para implementar produtos e programas educacionais em escala. Desde 2017, realizamos projetos com Khan Academy, Fundação Lemann, Nova Escola e SAS, entre outras organizações, alcançando cerca de 2,5 milhões de estudantes e 149 mil docentes de 10 mil escolas em 325 redes em todos os estados do país.

Sobre o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR – NIC.br

O Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR – NIC.br (https://www.nic.br/) é uma entidade civil, de direito privado e sem fins de lucro, que além de implementar as decisões e projetos do Comitê Gestor da Internet no Brasil, tem entre suas atribuições: coordenar o registro de nomes de domínio – Registro.br , estudar, responder e tratar incidentes de segurança no Brasil – CERT.br , estudar e pesquisar tecnologias de redes e operações – Ceptro.br , produzir indicadores sobre as tecnologias da informação e da comunicação – Cetic.br , implementar e operar os Pontos de Troca de Tráfego – IX.br , viabilizar a participação da comunidade brasileira no desenvolvimento global da Web e subsidiar a formulação de políticas públicas – Ceweb.br , e abrigar o W3C Chapter São Paulo .

Sobre o Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br

O Comitê Gestor da Internet no Brasil, responsável por estabelecer diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimento da Internet no Brasil, coordena e integra todas as iniciativas de serviços Internet no País, promovendo a qualidade técnica, a inovação e a disseminação dos serviços ofertados. Com base nos princípios do multissetorialismo e transparência, o CGI.br representa um modelo de governança da Internet democrático, elogiado internacionalmente, em que todos os setores da sociedade são partícipes de forma equânime de suas decisões. Uma de suas formulações são os 10 Princípios para a Governança e Uso da Internet . Mais informações no site do CGI.br .