Shows no Feriado de Corpus Christi em Campos do Jordão

Campos do Jordão receberá 2 shows durante o feriado de Corpus Christi de 2021 no Auditório Cláudio Santoro. No dia 4 de junho (sexta) a partir das 19h30, o humorista Diogo Portugal traz o “Não me cobre Coerência” e no dia 5 de junho (sábado) será a vez de Beatles segundo a Cia. Filarmônica, confira informações abaixo:

Diogo Portugal – Dia 4 de junho (sexta) às 19h30

O show tem aproximadamente uma hora de duração.

Diogo Portugal é um humorista versátil, que vai do stand up comedy aos tradicionais esquetes, encarnando os tipos mais hilários e diferentes, além de criar, interpretar e dirigir seus espetáculos. Com seis tipos de apresentações diferentes, “Antes Que Eu Me Esqueça!”,“Hã?”!, “Senta pra Rir”, “Portugal é Aqui”, “Partiu Portugal” e “Acusticozinho”, ele viaja pelo Brasil levando gargalhadas por onde passa.

Organizador do Risorama (maior festival de humor da América do Sul, em Curitiba) e curador do Risadaria (maior festival de humor de São Paulo), Diogo procura sempre incentivar o trabalho de novos comediantes. Na TV, destacou-se com o personagem Elvisley, o “office boy” do Programa “Zorra Total”, da Rede Globo, e em participações no “Fantástico”. Também é criador e idealizador do FRITADA, programa que começou na internet e fez sucesso no canal Multishow.

Serviço:

Diogo Portugal

NÃO ME COBRE COERÊNCIA

Dia: 4 de Junho de 2021 (sexta)

Horário: 19h30

Local: Auditório Claudio Santoro

Ingressos: R$40,00 (meia) e R$80,00 (inteira)

A Venda no Auditório Claudio Santoro ou pelo site bilheteriaexpress.com

Informações por Telefone: (12)3662-6000 – Whatsapp: (11) 99500-3071

Recomendado para maiores de 14 anos

Beatles segundo a Cia. Filarmonica – Dia 5 de junho(sábado) às 19h30

O show tem aproximadamente uma hora e meia de duração.

Violino, duas vozes, voz principal, violino, guitarra, teclado, bateria, e contrabaixo, emoldurados pela participação da dupla de roadies e humoristas.

O espetáculo revela-se diferenciado ao incluir também adereços e artefatos cênicos inusitados.

Com criação e direção de Marco Fentanes, musical procura fugir do que costumeiramente mostram banda covers de bandas consagradas. O objetivo tem a ajuda de dois roadies que infernizam o roteiro e até se “incluem” como instrumentistas: em And I Love her, Jica toca pauzinhos, rigorosamente seguindo “partitura”. Momentos engraçados são emoldurados por infláveis, adereços de submarino, bolhas e até mesmo bonecos gigantes, caricaturas dos Beatles, que remetem aos cabeções do carnaval de Recife.

“A seleção das músicas seguiu o seguinte critério: encantar e surpreender”, diz Fentanes. É o que, por exemplo, em Yesterday, cuja letra é apresentada com “gerador de caracteres” para estimular a platéia a cantar junto, acompanhando a “bolinha dançante”.

Beatles Segundo a Cia. Filarmônica está há vinte anos em cartaz. Já foi visto em diversas cidades do Brasil, totalizando um público superior a 600 mil pessoas.

O repertório reúne, Day Tripper, Don’t let me down, Eleanor Rigby, Help, Here comes the sun, Hey, Jude, I want to hold your Hand, Let it be, She loves you, Strawberry fields forever, The long and winding road, Twist and shout e Yellow submarine, entre outras.

Serviço:

Beatles segundo a Cia. Filarmonica

Dia: 5 de Junho de 2021 (sábado)

Horário: 19h30

Local: Auditório Claudio Santoro

Ingressos: R$50,00 (meia) e R$100,00 (inteira)

A Venda no Auditório Claudio Santoro ou pelo site bilheteriaexpress.com

Informações por Telefone: (12)3662-6000 – Whatsapp: (11) 99500-3071

Livre para todas as idades