Alunas do Senac em Campos do Jordão empreendem durante a pandemia

A pandemia trouxe grandes desafios, especialmente para o mundo dos negócios. Por outro lado, a crise se apresentou como uma oportunidade para muitos empreendedores, principalmente para aqueles que acompanharam a digitalização das ofertas de serviços.

Além dos profissionais mais experientes, muitos jovens se aventuraram no empreendedorismo nesse período. Unindo a vontade de iniciar um negócio próprio aos conhecimentos adquiridos na graduação Tecnologia em Gastronomia, alunas do Centro Universitário Senac – Campos do Jordão aproveitaram o momento para encarar esse desafio.

“A gastronomia sempre foi uma paixão. Decidi cursar essa área para aperfeiçoar minhas técnicas, adquirir conhecimento teórico e prático, e me profissionalizar. Minha vontade de empreender começou durante o segundo semestre do curso, quando conheci as inúmeras vertentes que a gastronomia abrange e como o empreendedorismo abraça a todas elas”, conta Larissa Camargo Diniz da Silva, aluna do 4º período da graduação Tecnologia em Gastronomia, do Centro Universitário Senac – Campos do Jordão.

Larissa, que escolheu as redes sociais como forma de divulgar seu trabalho, explica que os ensinamentos adquiridos no curso são fundamentais para a sua atuação profissional. “Posso afirmar que 80% do conteúdo que compartilho foi aprendido em sala, tanto na parte gastronômica quanto na forma de empreender e me relacionar com o público. Atualmente, gerencio uma cafeteria e busco me aperfeiçoar para que, em um futuro próximo, possa compartilhar ainda mais conhecimento, valorizando a gastronomia em todas as suas dimensões”, diz.

Além de Larissa, outros alunos despertaram para o empreendedorismo a partir dos conhecimentos aprendidos no Senac. Aos 13 anos, Amanda Silva Matias descobriu o prazer em cozinhar. Ao analisar algumas profissões, resolveu conhecer o campus do Centro Universitário Senac – Campos do Jordão. “Foi amor à primeira vista. Na época, não tinha oferta para a minha idade, mas quando completei 16 anos, fiz um curso livre na instituição para saber se era isso mesmo que eu queria. Foi por meio desse curso que tive a certeza de que eu estava no caminho certo”, conta Amanda, que também é aluna do 4º período da graduação Tecnologia em Gastronomia, do Centro Universitário Senac – Campos do Jordão.

Entre as motivações que levaram Amanda a empreender estava a vontade de ter independência financeira e oferecer o seu melhor para outras pessoas por meio do seu trabalho. “Quando eu e meu namorado decidimos abrir uma hamburgueria, ainda não tínhamos experiência nem mesmo com a produção dos lanches. Começamos com pouquíssimas coisas e trabalhamos muito para oferecer o melhor aos nossos clientes. Além da nossa dedicação, todos os conhecimentos, técnicas e conteúdos que aprendo dentro da sala de aula e da cozinha pedagógica do Senac são aproveitados de forma integral”, afirma.

Aos interessados em se aprofundar no universo da gastronomia, do empreendedorismo e em outras áreas do conhecimento, o Centro Universitário Senac – Campos do Jordão possui um vasto portfólio que engloba desde cursos de curta duração a cursos de extensão universitária. Também estão abertas, até o dia 30 de julho, as inscrições para o curso de pós-graduação Gastronomia: história e cultura. Informações sobre todas as ofertas podem ser consultadas no Portal Senac: www.sp.senac.br/centro-universitario-senac-campos-do-jordao.

Programa de Descontos

A instituição oferece descontos de até 20% para ex-alunos Senac e egressos de cursos de graduação da rede pública que tenham concluído cursos ou participado de atividades a partir de janeiro de 2018. O desconto também é válido para quem tenha participado do Enem, com nota superior a 501 pontos. Esse benefício não será válido caso você tenha participado como treineiro.

Além disso, proprietários, empregados e respectivos dependentes de empresas contribuintes do Senac e os candidatos ligados aos sindicatos filiados à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) também poderão ter acesso a descontos. Os descontos ofertados não são acumulativos.

O Senac também oferece a opção de pagamento estendido. O estudante finaliza o curso em 12 meses, mas pode realizar o pagamento em até 24 meses (exceto alguns cursos nas áreas de odontologia, saúde e bem-estar, meio ambiente e segurança e saúde no trabalho, que têm durações e opções de parcelamento maiores).

Para obter informações sobre o Programa de Descontos, acesse o site: www.sp.senac.br/descontos-e-parcelamentos/pos-e-extensao-universitaria.