Campos do Jordão registra mais um dia de geada e baixas temperaturas

Para alegria daqueles que gostam do inverno, Campos do Jordão registrou mais um dia de geada e baixas temperaturas, nesta quinta-feira (8) os relógios da cidade registraram temperaturas negativas e novamente uma camada de geada trouxe um cenário típico de inverno.

A cidade amanheceu com a vegetação, telhados e carros cobertos por gelo, a geada é comum nesta época do ano, em que as temperaturas são amenas.

Com a chegada de mais um feriado prolongado, a cidade deverá receber grande movimentação de turistas e contará com uma programação especial, como as apresentações do Festival de Inverno no Auditório Claudio Santoro, Drive-in gratuito do “Cine Buzina” e apresentação da Orquestra Filarmônica de Campos do Jordão e Região. Durante o feriado de 9 de julho, as temperaturas devem continuar baixas porém, com menor intensidade.

O Auditório Cláudio Santoro tem apresentações no sábado (10) e no domingo (11). Por causa da pandemia, o evento está com número reduzido de pessoas no auditório, que recebe pouco mais de 200 pessoas. Os ingressos para o fim de semana estão esgotados. Apesar disso, as apresentações são transmitidas ao vivo pela internet.