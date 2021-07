Grupo Cozinha da Mantiqueira Realiza Ação Social em Prol de Vulneráveis em Campos do Jordão

A ação conta com o apoio do Fundo de Ação Social de Campos do Jordão.

Vale ressaltar que com o risco de frio intenso, a Defesa Civil orienta atenção especial com pessoas mais vulneráveis, como idosos, crianças e aquelas em situação de rua. O órgão também recomenda estar bem agasalhado, não ficar exposto a ambiente frio, além de manter-se hidratado mesmo se sentir menos sede para evitar ressecamento de pele e lábios.

Em caso de uso de aquecedores, a Defesa Civil reforça a importância de manter fonte de umidificação no ambiente, com recipientes com água, toalhas molhadas ou umidificadores.