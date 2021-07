Pousada em Campos do Jordão oferece descontos para imunizados

A Pousada Campos de Provence uma das mais tradicionais da cidade, está oferecendo descontos, no mês de Agosto de 2021 aos hóspedes imunizados. Vacinou, tem desconto! Foi a forma encontrada pela proprietária da Pousada, Isabela Brunetti, para estimular o turismo responsável em Campos do Jordão.

Ela acredita que o engajamento do setor em Campanhas Pró Vacina seja um dos meios para se conseguir alcançar a liberação de 100% para comercialização dos leitos na hotelaria, com riscos reduzidos para seus hóspedes e funcionários. A rede hoteleira ainda trabalha com a comercialização de até 80% dos seus leitos.

Lembramos que para se divertir pelas ruas de nossa cidade com segurança e responsabilidade, ainda é necessário o uso de máscaras, manter o distanciamento social e os cuidados com a higienização frequente das mãos.

Os descontos são válidos para as reservas realizadas durante a semana, com o mínimo de 4 diárias para a segunda quinzena de Agosto, interessados em obter o benefício deverão efetuar a reservas direto no site da Pousada (www.camposdeprovence.com.br), utilizar o código tovacinado e apresentar no check-in o comprovante de 100% de imunização.