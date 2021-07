Walking Tour da Neve em Campos do Jordão Acompanhe ao Vivo

Conforme prometido, acordamos bem cedinho nesta sexta-feira (30), penúltimo dia do mês de julho, para registrar imagens do frio.

Iniciamos nossa transmissão, por volta das 7h da manhã em nosso perfil no instagram (@portalnetcampos), saímos de Vila Jaguaribe e fomos até a entrada de Vila Capivari, onde conseguimos capturar lindas imagens. Ao chegarmos na praça João de Sá, encerramos a live no instagram, e começamos a transmitir ao vivo pelo facebook em nossa página @camposdojordao, que conta atualmente com mais de 308.000 seguidores.

Não foi dessa vez que conseguimos registrar neve em Campos do Jordão, mas de qualquer forma, foi possível capturar belas imagens da nossa querida cidade, que sempre nos surpreende com sua natureza exuberante e um clima reconhecido com um dos melhores do mundo.

Aproveite para assistir abaixo a live, do registro das baixas temperaturas desta sexta-feira (30), onde os relógios da cidade, chegaram a registrar -5º C.