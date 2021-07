Walking Tour em Campos do Jordão no Penúltimo Fim de Semana de Julho 2021

Iniciamos o projeto de Walking Tour em Campos do Jordão no ano de 2020, de lá pra cá já fizemos diversas transmissões ao vivo mostrando a cidade para os seguidores da página de Campos do Jordão no Facebook, o principal objetivo é levar informações sobre nossa querida cidade para todos que desejam estar aqui, ou até mesmo matar um pouco da saudade de Campos.

Nesta última semana, nos dias 22, 23 e 24 de julho fizemos 3 passeios incríveis pela cidade.

Na quinta-feira (22), fomos até o bairro de Vila Abernéssia para mostrar um pouco do cotidiano dos moradores locais e como está o movimento no centro comercial de Campos do Jordão. Para aproveitar melhor nosso passeio, fizemos uma visita no Centro Comercial Belle Ville, um dos principais edifícios com diversas lojas e salas comerciais de Vila Abernéssia.

Na sexta-feira (23), nosso Walking Tour foi noturno, saímos de Vila Jaguaribe e fomos em direção ao centrinho turístico Vila Capivari, uma noite agradável e de muito frio, que aliás este ano de 2021 está surpreendendo, praticamente em quase todo o mês de julho, Campos do Jordão tem tido manhãs de geada e noites com baixas temperaturas.

Para completar e registrar o intensa movimentação na cidade, no sábado (24) fizemos um Walking Tour saindo de Vila Jaguaribe com destino ao centrinho turístico Vila Capivari. Na transmissão, que durou cerca de 1h 17minutos foi possível exibir imagens ao vivo de diversos atrativos da cidade. Para aqueles que desejam assistir as transmissões realizadas, disponibilizamos abaixo o link para cada uma delas, basta clicar nas imagens para assistir.