9ª Conferência Regional da Advocacia, promovida pela OAB SP, chega à região de São José dos Campos

A Secional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB SP) promove, nesta sexta-feira (6), a 9ª Conferência Regional da Advocacia na cidade de São José dos Campos. A Advocacia interessada pode participar do evento de forma virtual, por meio de inscrições no Sympla .

Participam do encontro as 17 Subseções que compõem a região: Aparecida, Caçapava, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Caraguatatuba, Cruzeiro, Guaratinguetá, Ilhabela, Jacareí, Lorena, Pindamonhangaba, São José dos Campos, São Luiz do Paraitinga, São Sebastião, Taubaté, Tremembé e Ubatuba.

A programação prevê uma série de seminários abordando temas como Ética e Disciplina, Direitos e Prerrogativas, Assistência Judiciária, Mulher Advogada, Jovem Advocacia, entre outros, com o objetivo de proporcionar a troca de ideias, experiências e o diálogo sobre temas de interesse dos profissionais do Direito, além de apresentar as ações realizadas pelo Sistema OAB SP/Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo (CAASP) durante o ano de 2020 e 2021.

O evento conta com o apoio institucional da OABPrev-SP, da Escola Superior de Advocacia (ESA) da OAB SP, além de patrocínios da Escola Brasileira de Direito (EBRADI) e Gocil.

Programação:

09h00 – Abertura;

09h30 – Palavra do Secretário-Geral da OAB SP;

09h45 – Palavra do Presidente da Subseção de São José dos Campos;

10h00 – Palavra do Presidente da CAASP;

10h15 – Palavra do Presidente da OAB SP;

10h30 – Seminário da Colônia de Férias;

10h45 – Seminário de Ética e Disciplina;

11h00 – Seminário de Direitos e Prerrogativas;

11h15 – Seminário da Cultura e Eventos;

11h30 – Seminário da Mulher Advogada;

11h45 – Seminário da Assistência Judiciária;

12h00 – Seminário da Jovem Advocacia;

12h15 – Seminário da OAB Vai à Escola;

12h30 – Seminário da OAB Concilia;

12h45 – Seminário da ESA;

13h00 – Seminário da OABPrev-SP;

13h30 – Encerramento.

Para mais informações, acesse: www.conferenciaregional.oabsp.org.br.