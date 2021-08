Adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades serão vacinados nesta quarta-feira

A Prefeitura de campos do Jordão inicia nesta quarta-feira, dia 25 uma nova fase do cronograma de vacinação para Covid-19, dessa vez, contemplando adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades previstas no Programa Nacional de Imunização (PNI).

A ação de imunização dos adolescentes, pré agendados, acontece das 8h00 às 16h00 no ESF Abernéssia , que fica na Rua Taubaté, 130 – Fracalanza

Os adolescentes devem comparecer com um responsável para serem vacinados. É obrigatória a apresentação de cópia do RG e atestado médico.

Nas demais unidades de saúde do município haverá a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19.

A Prefeitura orienta aos pais de adolescentes entre 16 e 17 anos de idade residentes no município para que realizem o cadastro para agendamento de vacinação mandando mensagens através do WhatsApp do Posto de Saúde mais próximo de sua residência.