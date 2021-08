Campos do Jordão inicia vacinação de adolescentes com 17 anos sem comorbidade

A Prefeitura Municipal começa nesta quinta-feira a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 para adolescentes com 17 anos, sem comorbidade. Prossegue também neste dia 25 a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19. A vacinação, pré agendada, ocorrerá das 08h00 às 16h00 em todas as unidades de saúde do município.

Para serem vacinados os adolescentes devem comparecer com um responsável. É obrigatória a apresentação de cópia do RG e atestado médico.

Cadastramento

A Secretaria Municipal de Saúde informa ainda que continua realizando o cadastramento para os adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, gestantes e puérperas que ainda não se vacinaram. O mesmo acontece para o público entre 16 e 17 anos, sem comorbidades, que pode se cadastrar através de mensagem que deve ser enviada ao WhatsApp do Posto de Saúde mais próximo de sua residência.

Cidade registra 9 novos casos de Covid-19 nesta quarta-feira

O Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde traz a informação de 9 novos casos da Covid-19 registrados no município nas últimas 24 horas. Entre as novas confirmações estão 2 homens e 7 mulheres.

Até o momento 6.583 moradores foram infectados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, dos quais 6.313 felizmente já estão curados.

Vacinação

Já foram aplicadas até o momento 52.108 doses de vacina contra a Covid-19. Deste total 36.343 pessoas receberam a primeira dose e 14.473 também a segunda dose. Outras 1292 pessoas foram imunizadas com a dose única.