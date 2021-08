Campos do Jordão ultrapassa 45 mil doses aplicadas em moradores

Campos do Jordão ultrapassou nesta sexta-feira, 13 de agosto a marca de 45 mil doses aplicadas da vacina contra a Covid-19 em sua população. Segundo a Secretaria da Saúde, até o fim da tarde de hoje, quando foi realizada a última atualização, foram 45.08 as vacinas aplicadas nos moradores em primeira ou segunda dose. Na sexta-feira passada, dia 6, eram 40.796 o número de doses aplicadas.

Já são 32.569 os jordanenses com ao menos uma dose da vacina, o equivalente a 62,14% da população da cidade, estimada pelo IBGE em 52.405 pessoas, além de 12.439 com segunda dose ou dose única, perfazendo 23,73% com esquema vacinal completo

CALENDÁRIO DA VACINAÇÃO

A campanha de imunização contra a Covid-19 prossegue neste sábado, 14 de agosto , das 8h00 as 16h00.

Serão aplicadas vacinas em primeira dose para pessoas com idade entre 18 a 24 anos nos postos da Vila Claudia, Vila Albertina, Jardim Márcia, Vila Britânia, Vila Sodipe , Monte Carlo, Vila Nadir e Vila Suíça.

Ainda neste sábado será aplicada a segunda dose para a população em geral, com 35 a 36 anos. Também serão vacinados moradores de 45 a 59 anos que possuam comorbidades. A vacinação para este público acontece na sede da Secretaria de Educação e no ESF Vila Sodipe.

Haverá também repescagem para moradores de 25 a 59 anos nos postos da Abernéssia, Santo Antônio, Santa Cruz e Recanto Feliz