Interesse por conteúdos de viagem sobe em um ano

A quantidade de internautas interessados por conteúdos de viagem cresceu no Brasil, num sinal positivo relevante para o mercado de turismo. De acordo com o paper “Travel Report”, divulgado em julho pela ComScore, em um ano, o número de usuários únicos que navegam por sites do setor cresceu 15%, e a média em minutos gastos quase dobrou. Foram monitorados sites de informações e busca sobre viagens e passagens, agências de turismo, hotéis, plataformas de locação de temporada, linhas aéreas, entre outros do setor.

Em maio de 2021, plataformas digitais de turismo alcançaram 70 milhões de usuários únicos, uma alta de 15% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o alcance era de 61,2 milhões, segundo a ComScore. O volume de interessados no assunto ainda não supera o registrado antes da pandemia. Em janeiro de 2020, eram 81,6 milhões. Mas a curva ascendente observada ao longo de 12 meses demonstra clara trajetória de recuperação.

Outro dado confirma que o interesse por viagens está em alta. Esses usuários ficam muito mais tempo navegando pelo conteúdo do que há um ano. A média mensal de tempo gasto por usuário que era em torno de 60 minutos em maio do ano passado subiu para 117 minutos em maio deste ano. Antes da pandemia, a média era de 62 minutos. Ou seja, de lá para cá, praticamente dobrou.

Segundo o paper, uma das hipóteses que explicam o salto no tempo gasto nesses conteúdos é que as pessoas estão estudando melhor os destinos, as opções e as condições do percurso antes de decidir pela próxima viagem. “O usuário pode estar mais detalhista e criterioso na busca”, diz o relatório.

Essa mudança de comportamento digital abre oportunidades de comunicação interessantes para marcas do setor, ao mesmo tempo que exige um novo mapeamento das jornadas de consumo.

Perfil de quem pretende viajar

O paper ainda destaca dados da pesquisa “Comscore PMX”, para traçar um perfil dos usuários, dentro dessa audiência, que planejam realizar uma viagem no curto e médio prazo. Segundo o levantamento, 54% dos respondentes disseram que pretendem viajar de avião em algum momento dentro de um ano.

Entre eles, predominam pessoas das classes AB (49%), seguidas da classe C (42%) e DE (9%). Além disso, quem mais está navegando em sites de viagem é um público mais maduro, acima de 45 anos (37%), seguido dos millennials (23%) e da geração Z (17%). Além disso, 24% dos entrevistados são casais com filhos, 14% casais com filhos e 13% solteiros.