Jovem atriz de Campos do Jordão estará na série “Sob Pressão” da Rede Globo

por Cláudio Borges

A premiada série “Sob Pressão”, que entrou na última semana em sua 4ª temporada, apresenta vários rostos novos e encantadores. Pati Santanna, uma jovem atriz de Campos do Jordão é uma dessas apostas. Cheia de talento e dona de uma beleza exuberante, aos 27 anos, a jordanense estreia nesta quinta-feira (19) na Rede Globo vivendo um drama como Thaisa, filha de Lindalva (Dayse Pozato), vítima de atropelamento enquanto atravessava a rua a caminho do trabalho. A série vai ao ar logo após a exibição da novela “Império”.

Pati Santanna, que além de atriz também é cineasta, ingressou no teatro em Campos do Jordão ainda muito jovem, aos 11 anos, e permaneceu estudando no grupo “Expressão em Movimento”, até se formar como atriz profissional em Taubaté, na escola de Artes Maestro Fêgo Camargo. Mudou-se para o Rio de Janeiro há 5 anos em busca de expandir sua carreira como atriz, onde também se apaixonou pela sétima arte ingressando na faculdade de cinema. Além de Sob Pressão a jovem atriz jordanense pode ser vista também na série “DOM”, disponível na Amazon Prime.

“Moro no Rio de janeiro há 5 anos. Sai de Campos do Jordão em busca da minha carreira artística, fiz teatro muitos anos no Expressão em Movimento, e me formei em Taubaté. Campos do Jordão é uma cidade pequena, mas que tem muito incentivo a arte e a cultura, para alçar nossos voos”, disse a atriz que quer com seu exemplo incentivar outros jovens jordanenses a correr em busca da realização de seus sonhos.

Atriz e cineasta Pati Santana

Uma coprodução da Globo e Conspiração, “Sob Pressão” é escrita por Lucas Paraizo com Márcio Alemão, André Sirangelo, Pedro Riguetti e Flavio Araujo, com direção artística de Andrucha Waddington e direção de Andrucha, Mini Kerti, Rebeca Diniz, Julio Andrade e Pedro Waddington. Com produção de Isabela Bellenzani (TV Globo) e Mariana Vianna (Conspiração), e direção de gênero de José Luiz Villamarim, a série vai ao ar às quintas-feiras após Império.

Assim como nas temporadas anteriores, “Sob Pressão” aborda diversos assuntos inspirados na vida real. Ao final de cada episódio, além de alertar sobre a importância de manter os cuidados na prevenção da covid – 19, o público voltará a ver cartelas contendo informações e dados sobre os temas do episódio daquele dia, como respeito e responsabilidade no trânsito, um dos assuntos abordados no episódio desta quinta-feira, dia 19.