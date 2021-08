Museu da Imagem e do Som de Taubaté realiza diversas atividades em Agosto

O Museu da Imagem e do Som de Taubaté (MISTAU), em parceria com o Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS-SP), realiza diversas atividades oferecidas pelos Pontos MIS, um programa de formação e difusão cultural que atua em todo o Estado de São Paulo, levando programação de filmes, oficinas, palestras, exposições, entre outras atividades.

Na programação deste mês de agosto estão previstas oficinas online, realizadas através da plataforma Zoom Meeting, além da exibição de filmes seguidos de debates ao vivo, pelo Youtube.

Programação de agosto do Pontos MIS no MISTAU:

OFICINA | PONTOS MIS (online) NO MISTAU

Oficinas realizadas ao vivo pela plataforma Zoom Meeting, com participação gratuita e emissão de certificado.

Solicite o link para inscrição (Sympla) através do e-mail: [email protected] Informe os seguintes dados: nome completo, cidade e oficina que deseja participar.

“DOCUMENTÁRIOS DOMÉSTICOS”, COM LUCAS GERVILLA

16, 18 e 20 de agosto, das 19h às 21h (duração de 6h no total)

A atividade será focada em técnicas de filmagem e produção audiovisual voltados para o cinema documentário (sem sair de casa), utilizando equipamentos de baixo custo e acessórios fáceis de serem encontrados ou adaptados a partir do que os participantes tiverem à mão. Também serão abordados princípios básicos da edição e montagem; resultando em mini-documentário.

Inscrições até às 11h do dia 16/08 (segunda-feira).

“FOTÓGRAFOS ASIÁTICOS”, COM MELISSA SZYMANSKI

24, 26 e 27 de agosto, das 19h às 21h (duração de 6h no total)

A atividade propõe expor a importância nas artes visuais e por consequência, na fotografia desses fotógrafos geniais e suas características ímpares. Serão mostradas as peculiaridades da trajetória, contextos históricos, e principalmente, como cada artista cria, interpreta e realiza uma imagem nas suas diferentes esferas. Fotógrafos de referência – Japão: Nobuyoshi Araki, Daido Moriyama, Kishin Shinoyama e Masao Yamamoto. China: Ren Hang, Taiwan e Chang Chao-Tang.

Inscrições até às 11h do dia 24/08 (terça-feira).

“FESTIVAL DO MINUTO”

Esta edição apresenta um bate-papo sobre a Mostra Melhores Minutos do Festival do Minuto 2020, que traz os 45 trabalhos vencedores do Troféu Minuto, incluindo vídeo-minutos de todas as regiões do Brasil e diversos países, desde Vila Velha/ES, Jacobina/BA e Pacatuba/CE até Uruguai, Dinamarca e Sri Lanka. Participam do bate-papo alguns realizadores dos curtas vencedores: Mônica Zonta (“A caixa”, SP, 2020), Jackson Abacatu (“100m”, MG, 2020) e Luis Henrique Evo (“Vem vindo alguém, será?”, MG, 2020).

Filme disponível de 12 a 14/08

Link para inscrição: https://forms.gle/X8eHjXaYHPtWwMxX8

Bate-papo ao vivo no sábado, dia 14/08, às 18h, no canal do MIS no YouTube.

Classificação: livre

“O ÚLTIMO IMPERADOR” (dir. Bernardo Bertolucci, Drama, Reino Unido e Itália, 1987, 3h39min)

A saga de Pu Yi, o último imperador da China, que foi declarado imperador com apenas três anos e viveu enclausurado na Cidade Proibida até ser deposto pelo governo revolucionário, enfrentando então o mundo pela primeira vez quando tinha 24 anos.

Filme disponível de 19 a 21/08

Link para inscrição: https://forms.gle/AXaGeg8y1CypHBCV7

Bate-papo ao vivo no sábado, dia 21/08, às 18h, no canal do MIS no YouTube.

Classificação: 14 anos

“DERSU UZALA” (dir. Akira Kurosawa, Drama, URSS, 1975, 2h24min)

Explorador e cartógrafo do exército russo mapeia a Sibéria no fim século 19, com a ajuda de caçador nativo avesso aos padrões mercantis de conhecimento e relação com a natureza.

Filme disponível de 26 a 28/08

Link para inscrição: https://forms.gle/GEoaXVnJzotxWu7R7

Bate-papo ao vivo no sábado, dia 28/08, às 18h, no canal do MIS no YouTube.

Classificação: 14 anos

O Museu da Imagem e do Som de Taubaté (Mistau) fica na Av. Tomé Portes Del Rei 761 – Vila São José, Taubaté/SP. O telefone é o (12) 3631-3955 e o e-mail é [email protected]