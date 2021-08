No dia da Cerveja, Baden Baden ensina como harmonizar diferentes estilos da bebida

Bárbara Soares, Sommelière de Vinho & Cerveja e Consultora da ação proprietária da marca, “Do Vinho à Cerveja”, dá dicas de como harmonizar pratos da alta gastronomia com a cerveja artesanal

Pode-se afirmar que a cerveja artesanal virou uma paixão nacional e vem conquistando cada vez mais adeptos com diversos estilos e variedades. A bebida até ganhou um dia exclusivo no calendário: na primeira sexta-feira de agosto comemora-se o Dia Internacional da Cerveja, neste ano em 6 de agosto.

Apesar de estar presente nos momentos de celebrações como o famoso happy hour, a bebida também vem ganhando espaço na alta gastronomia, como uma opção sofisticada e que pode ser uma alternativa ao vinho no momento da harmonização.

Essa tendência foi percebida pela Baden Baden, uma das marcas pioneiras em cerveja artesanal no Brasil, que apresentou a campanha “Do Vinho à Cerveja”, com o propósito de promover entre os consumidores uma nova percepção a respeito dos rótulos da marca e exaltá-los como alternativas sofisticadas no universo das harmonizações.

“A cerveja pode ser um grande coringa para uma harmonização. Somos um país rico com uma imensidão de ingredientes que podem ser utilizados tanto na elaboração dos mais variados pratos, bem como na produção das cervejas. Tal cruzamento sempre irá proporcionar experiências riquíssimas à mesa”, afirma Bárbara Soares, sommelière de vinho e cerveja e consultora da ação do Vinho à Cerveja feita por Baden Baden.

Para celebrar a data e ter uma experiência exclusiva, Bárbara separou dicas essenciais para levar em consideração na hora de harmonizar. Confira:

Analise os insumos em destaque daquele estilo de cerveja que está sendo degustado, bem como quais os ingredientes e formas de preparo daquele prato. Diante do cruzamento destas informações, saberemos como melhor harmonizar.

Cerveja também combina com sobremesa! Um dos ingredientes básicos para a elaboração da cerveja é o malte e com ele temos uma variedade de cores, aromas e sabores que oscilam desde o mais claro e suave ao mais escuro e intenso. Ou seja, podemos brincar com inúmeros tipos de sobremesas.

Cerveja também tem taça específica! Assim como o vinho, temos vários tipos de copos que se adequam para os mais variados estilos de cerveja. Cada formato tem a intenção de melhor promover uma experiência sensorial.

Nunca estupidamente gelada! A cerveja em temperatura adequada para cada estilo. Para os estilos que pedem boa formação de espuma, por exemplo, recomenda-se servir com 2 dedos de colarinho, desta forma é possível manter a temperatura da cerveja.

E já que a sugestão é alternar, para te ajudar na escolha da cerveja ideal, a sommelière de vinho e cerveja faz um paralelo entre as principais castas (uvas), bem como os estilos de cervejas:

Quem gosta de vinho Chardonnay pode optar pela Witibier de Baden Baden, que promove maior refrescância por conta da casca de laranja e traz complexidade com a picância da semente de coentro. Já para os amantes de Riesling, principal uva alemã de vinhos brancos extremamente aromáticos, a aposta fica na IPA, aromática e pode ser mais adocicada ou mais seca. O estilo IPA também pode ser uma alternativa para o Sauvignon Blanc, visto que a cerveja contém adição de maracujá e no vinho temos a característica da fruta amarela cítrica tropical.

O Pinot Gris é uma uva que proporciona bastante leveza das frutas brancas, elegância e aroma floral garantindo como opção a Cristal, estilo Pilsen, leve, refrescante e com sutis nuances florais. Já com a Syrah, uva tinta que confere muito caráter de especiarias e potência à boca, a dica é optar pela Golden Ale, mais encorpada e também com mais complexidade de aroma e sabor.

Dito isso, é hora de harmonizar! Confira as sugestões de Baden Baden para uma experiência exclusiva e combinações saborosas:

A cerveja Pilsen é delicada, logo sua harmonização também necessita ser leve. Queijos leves e cremosos (minas frescal, ricota, mussarela de búfala, burrata), caponata, nuts, torradinhas ao azeite, salada simples com peito de frango.

A família Ale carrega consigo maior potência aromática e de sabor, sendo assim nossa Golden Ale irá proporcionar uma experiência única ao unirmos o cítrico das frutas vermelhas e a picância da canela em maior evidência. Em conjunto com os queijos Gruyère e Gouda teremos boa complementação de sabores. Podemos também harmonizar com frutos do mar em molho cremoso de queijo Gruyère.

A Ipa com presença de maracujá apresenta aromas cítricos e amargor em maior evidência da cerveja contrastando com a untuosidade em boca e elementos agridoce dos queijos parmesão (Grana Padano, Gran Formaggio, Meia Cura, etc). Outra aposta coringa é: filet mignon suíno ao molho cítrico de laranja, maracujá e mostarda acompanhado de batatas levemente salteadas em azeite com ervas aromáticas.

Uma das cervejas mais elegantes que traz muita informação cítrica com leve picância numa base de trigo bastante cremosa em boca é a Witibier. Excelente com queijos cremosos do tipo Brie / Camembert e geleias com torradas. Quer ir um pouco mais além? Dadinhos de tapioca com geleia de laranja é uma grande pedida.

SOBRE BADEN BADEN

Baden Baden é uma das primeiras cervejarias artesanais do país, nascida em 1999, e tem a paixão por cerveja em seu DNA. Fundada em Campos do Jordão por quatro amigos que se aventuraram no mundo cervejeiro buscando criar receitas autorais para sua choperia, a marca tem o propósito de criar sabores e aromas que surpreendam; por isso seus líquidos já conquistaram mais de 130 prêmios nacionais e internacionais. Seus principais rótulos são: Cristal, pilsen sofisticada e com sabor equilibrado; Golden Ale, combinação marcante da canela e frutas vermelhas; IPA, sabor intenso com suco de maracujá na receita, e Witbier, cerveja de trigo muito refrescante, com laranja e semente de coentro, já eleita a melhor do mundo. A marca conta ainda com rótulos sazonais, igualmente premiados. Baden Baden é uma das marcas integrantes do segmento Craft, do Grupo HEINEKEN no Brasil.

Sobre o Grupo HEINEKEN no Brasil

O Grupo HEINEKEN chegou ao Brasil em maio de 2010, após a aquisição da divisão de cerveja do Grupo FEMSA e, em 2017, adquiriu a Brasil Kirin Holding S.A. (“Brasil Kirin”), tornando-se o segundo player no mercado brasileiro de cervejas. O grupo gera mais de 13 mil empregos e tem 15 unidades produtivas no país, sendo 12 cervejarias localizadas em Alagoinhas (BA), Alexânia (GO), Araraquara (SP), Benevides (PA), Caxias (MA), Igarassu (PE), Igrejinha (RS), Itu (SP), Jacareí (SP), Pacatuba (CE), Ponta Grossa (PR) e Recife (PE); duas microcervejarias em Campos do Jordão (SP) e Blumenau (SC); e uma unidade de concentrados para refrigerantes em Manaus (AM). No Brasil, o portfólio de cervejas do Grupo HEINEKEN é composto por Heineken, Sol, Amstel, Kaiser, Bavaria, Eisenbahn, Baden Baden, Devassa, Schin, Glacial, No Grau e Kirin Ichiban. O portfólio de não alcoólicos inclui Água Schin, Schin Tônica, Skinka e os refrigerantes Itubaína, Viva Schin e FYs. Com sede em São Paulo, a companhia é uma subsidiária da HEINEKEN NV, a maior cervejaria da Europa.

