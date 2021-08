“O turismo será fundamental para ajudar na recuperação econômica dos países”, diz Gilson Machado Neto

O ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, participou, nesta quarta-feira (11.08), de um webinar organizado pela embaixada da Índia. O encontro virtual foi acompanhado por operadores de turismo e entusiastas de viagens e teve como objetivo promover o turismo entre os dois países e destacar as relações culturais próximas entre o Brasil e a região indiana lusófona de Goa.

“O turismo será fundamental para ajudar na recuperação econômica dos dois países. Digo com convicção que a retomada das atividades turísticas no Brasil será retumbante. Acreditamos que temos inúmeros diferenciais para esse momento que garantirão números positivos. Temos uma cultura rica e um meio ambiente de belezas únicas, o único do mundo com seis biomas. Precisamos nos unir e estamos confiantes de que trocas como esta farão a diferença nesse momento”, comentou Gilson Machado Neto.

O ministro do Turismo do Brasil frisou ainda a necessidade de ações para aproximar os países, como a discussão para uma possível isenção de vistos e a melhoria da conectividade aérea para que os deslocamentos sejam mais fáceis e a preços mais acessíveis.

Durante o webinar, o Departamento de Turismo de Goa destacou similaridades entre o Brasil e o estado indiano, ambos colonizados por Portugal. Segundo a entidade, a Índia foi, inclusive, aceita recentemente como Observador Associado da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Também há semelhanças, por exemplo, no clima, na arquitetura, na gastronomia, nos festivais culturais e no apreço pelo futebol.

Os esforços para tornar a região de Goa mais segura para voltar a receber turistas internacionais após a pandemia de Covid-19 também foram destacados. O vice-ministro de Turismo do Estado de Goa, Manohar Ajgaonkar declarou: “segurança e higiene são pontos-chave que estamos nos concentrando para um destino do futuro”.

Já o embaixador da Índia em Brasília, Suresh Reddy, ressaltou a importância da preparação e estruturação dos destinos. “Estamos preparando o caminho para o crescimento amanhã, quando as condições se tornarem normais. E, a menos que comecemos hoje, não seremos capazes de realizar o potencial de amanhã”, disse.

Participaram ainda da transmissão o presidente da Associação de Viagem e Turismo de Goa, Nilesh Shah, que destacou que a região “está de braços abertos aos turistas do Brasil”; o primeiro secretário da embaixada da Índia, Arjur Deodore, o representante da Divisão de Estados do Ministério das Relações Exteriores da Índia, Rajasekhar, e o presidente da Associação Brasileira das Operadores de Turismo (Braztoa), Roberto Nedelciu.

Para assistir a íntegra do webinário acesse AQUI.