Rodovia SP-123 que Liga Campos do Jordão e Região Deve Receber Melhorias

O Vereador Cláudio Adão Silva, divulgou nesta sexta-feira(13), em sua conta no facebook um vídeo de um projeto que foi elaborado para melhorias da Rodovia SP-123, segundo a sua publicação o mesmo informa que: “Recentemente, buscamos o apoio das Câmaras Municipais de Santo Antonio do Pinhal, São Bento do Sapucaí e Pindamonhangaba para atuarem conjuntamente no encaminhamento de solicitações de obras de melhoria e segurança na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123).

Após algumas reuniões com os presidentes das Câmaras Rafael Andrade, Renato Barros e Vereador Cal, elaboramos documentos de cobrança, assinados pelos vereadores das quatro cidades que foram destinados ao Departamento de Estradas e Rodagem – DER, à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional, à Secretaria Estadual de Logística e Transportes e também ao governador do estado de São Paulo para que acelere o projeto de melhorias da nossa rodovia.

Essa inédita ação conjunta produziu frutos e recebemos com alegria a notícia de que as reivindicações serão atendidas em um projeto grandioso que irá trazer excelentes mudanças em benefício dos usuários da SP-123 que buscamos a anos. Agradecemos aos colegas vereadores dos três municípios por se unirem nessa cobrança, ao Governo do Estado de São Paulo por ser sensível às reivindicações apresentadas e, especialmente à diretoria regional do DER que sempre nos recebeu com muita atenção e gentileza.”

Confira abaixo o vídeo do projeto, que pretende trazer melhorias importantes para a SP 123, e deverá beneficiar ao todo, os mais de 520.000 habitantes que vivem na região, com um investimento de mais de R$ 200 Milhões de reais.

O projeto prevê uma melhoria em 44,8 km de extensão, entre os destaques estão: Ciclofaixa do trabalhador; Ciclopista Esportiva; Melhor fluidez do tráfego e implantação de baias de emergência para veículos em pane, do km 28 ao km 46; Melhoria na curva crítica de acidentes no km 43 com aplicação de produto antiderrapante; Área de escape para veículos com problemas mecânicos; Dispositivo travessia km 34; Adequação do traçado para redução de acidentes; Dispositivo de acesso a Pindamonhangaba no km 25; melhoria da fluidez e segurança viária; Ciclovia suspensa; Novo mirante e Melhoria do Mirante Vista Chinesa.