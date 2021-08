Sábado é dia de feira em Campos do Jordão

Sem dúvida, as famosas feiras-livres ainda são tradicionalmente, um ponto de encontro entre famílias e amigos. Em Campos do Jordão, a mais conhecida e famosa delas acontece atualmente aos sábados no “Pólo do Estacionamento” em Vila Abernéssia, ao lado do estádio municipal Benedito Vaz Dias.

As feiras na sua essência, são uma manifestação da cultura brasileira, que se mantém apesar do crescente avanço do desenvolvimento do comércio, são tantas alternativas as feiras-livres, inclusive as virtuais, que mesmo assim, elas resistem e se mantém vivas, tanto nas pequenas como nas grandes cidades, seja em bairros na periferia ou em bairros nobres.

Muitos dos moradores locais, se preparam para irem a feira de sábado em Campos do Jordão, nela é possível encontrar uma grande variedade de produtos, muitos deles, de produtores locais, com preços mais baixos e de qualidade superior aos encontrados em muitos dos supermercados.

Além das variedades dos produtos, tem ainda os famosos pastéis, ah… quem nunca teve vontade de ir a feira para comer pastel? Eu, sempre que possível vou, parece que pastel de feira é mais gostoso.

Fica aqui uma super dica e sugestão para todos! Visitem as feiras-livres em Campos do Jordão, elas acontecem no Mercado Municipal nas quartas-feiras, em Vila Jaguaribe nas às quintas-feiras e aos Sábados no Pólo do Estacionamento em Vila Abernéssia.