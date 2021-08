Taubaté poderá receber importante evento ciclístico italiano

Aconteceu na última semana uma reunião entre a Prefeitura de Taubaté e a representante da Agência Nacional de Turismo, ligada ao governo da Itália. Neste encontro foi discutida a vinda de um importante evento esportivo ciclístico para Taubaté.

Participaram da reunião a Diretora da Agência para o Brasil, Fernanda Longobardo, o Prefeito de Taubaté, José Saud, Lucas Dominoni (secretário de esportes e lazer), Luís Gustavo Barbosa Lima (secretário de desenvolvimento e inovação) e Ricardo Vilhena (diretor de turismo).

Com uma tradicional e importante comunidade italiana, Quiririm é o local escolhido para este evento, que é todo realizado pela agência, em parceria com a comunidade e apoio da prefeitura, com o objetivo de fomentar a cultura italiana e o comércio local.

A previsão é que o evento ciclístico aconteça ainda neste ano, em dezembro. Outras reuniões estão previstas para organizar e definir os detalhes.