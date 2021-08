Voltas às Aulas em Campos do Jordão e em todo Estado de São Paulo

Nesta segunda (2), estudantes da rede pública de ensino de Campos do Jordão, e das escolas particulares do município, voltam as aulas após um longo período. Em pronunciamento realizado em 7 de julho de 2021, o Governador do Estado João Dória anunciou a ampliação da abertura das escolas no mês de Agosto. No novo plano, as aulas podem voltar a ser totalmente presenciais. O número limite de pessoas nas salas ficará a critério das próprias escolas.

As escolas podem receber 100% dos alunos, desde que respeitem as regras sanitárias exigidas pelo Plano São Paulo, que inclui o distanciamento mínimo de um metro entre as carteiras e o escalonamento entre os horários de entrada, saída e intervalo das atividades presenciais. As instituições de ensino devem levar em conta a sua própria capacidade de receber os estudantes e funcionários em segurança.

As medidas como uso de máscaras de proteção, álcool em gel e medição de temperatura, continuam obrigatórias. Todas as regras valem tanto para instituições públicas quanto privadas, da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.

A decisão de retomar as aulas presenciais no estado de São Paulo segue critérios médicos, segundo o subsecretário de Articulação Regional de Educação do estado, Patrick Tranjan, que em entrevista a imprensa diz: “desde o início da pandemia, o fechamento vem de uma decisão médica. Iniciamos a reabertura das escolas em setembro do ano passado. É quase uma unanimidade que é possível retornar às escolas com segurança sanitária desde que tenha monitoramento dos casos e cumprimento dos protocolos. É uma decisão médica, com o apoio da ciência”.

Em Campos do Jordão, desde fevereiro, as aulas presenciais na rede pública, vêm acontecendo de forma gradual e a intenção agora é retornar com todos os alunos desde o maternal II (3 anos) até o nono ano. Já as crianças do berçário I, berçário II e maternal I, não retornaram, devido á terem um protocolo diferente das demais, está sendo feito um levantamento pela Secretaria de Educação para uma melhor adequação e atendimento das mesmas.

Desde o dia 28 de julho, todos os profissionais da Educação já estão cumprindo presencialmente suas jornadas de trabalho, integralmente, nas unidades escolares, preparando o retorno dos alunos, atualmente a rede municipal de ensino, atende cerca de 7800 alunos nas 35 unidades escolares existentes no município.

Para uma melhor recepção, acolhimento e organização, as escolas poderão fazer revezamento semanal entre os alunos de cada classe/turma, respeitando-se o distanciamento de 1 metro. As escolas estão preparadas com todos os EPIs, materiais de limpeza e seguirão todos os protocolos de segurança da vigilância sanitária, para o controle da COVID-19.

Em uma publicação, a Prefeitura de Campos do Jordão ressalta, a importância do retorno dos alunos, para a retomada do processo de ensino e aprendizagem, e recuperação de eventuais lacunas curriculares.