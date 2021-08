Vote em Campos do Jordão no Prêmio Top Destinos Turísticos 2021

A cidade de Campos do Jordão está participando do prêmio Top Destinos Turísticos 2021. Os vencedores serão escolhidos por meio do voto popular. Os concorrentes também serão avaliados por uma comissão julgadora formada por profissionais especialistas em cada uma das categorias.

Ao todo 82 cidades paulistas concorrem em 16 diferentes categorias de turismo. Esta é a terceira edição do prêmio, que tem como objetivo identificar e selecionar os melhores destinos turísticos do Estado de São Paulo.

O prêmio Top Destinos Turísticos é realizado pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB) e a Skål Internacional São Paulo, em parceria com a Associação dos Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo (Amitesp), Associação Paulista de Municípios (AMP), Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo (Aprecesp), Visite São Paulo Convention & Visitors Bureau e União dos Vereadores do Estado de São Paulo (Uvesp).

Campos do Jordão, está concorrendo nas seguintes categorias: Turismo de Aventura, Turismo Cultural, Ecoturismo, Turismo de Esportes, Turismo Gastronômico e Turismo de Negócios e Eventos. Esta é a terceira edição do prêmio, que tem como objetivo identificar e selecionar os melhores destinos turísticos do Estado de São Paulo.

Convidamos a todos para que votem e compartilhem com familiares e amigos para participarem do prêmio, que é um reconhecimento às cidades que investem e acreditam no turismo como um potencial gerador de renda e empregos para os destinos.

Para votar em Campos do Jordão, acesse: https://votetop.com.br/cidade/campos-do-jordao, até o dia 31 de outubro de 2021.