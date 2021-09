Feriado prolongado de 7 de setembro contribui para o turismo no Brasil

Com taxas de ocupação hoteleira acima de 70%, o feriado do dia da Independência (7 de setembro) promete movimentar o setor de turismo, um dos mais afetados pelos efeitos da pandemia do novo coronavírus.

Com avanço da vacinação no país, os turistas estão se sentindo mais seguros para voltar a viajar, apesar do aumento no número de casos de covid provocados pela variante Delta.

De acordo com levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Nacional (ABIH) os estados mais procurados pelos viajantes são: Espírito Santo (90%), Santa Catarina (89,60%), Alagoas (80%), Pernambuco (75%), São Paulo (75%) e Rio de Janeiro (81%).

Em São Paulo, os hotéis mais procurados são os do litoral com a taxa de ocupação que chegam à 90% e do interior com 80%, entre as cidades do interior paulista que se destaca está Campos do Jordão, que registrou novamente uma procura bem alta.