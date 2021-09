Feriado prolongado, venha fazer ecoturismo em Campos do Jordão.

O feriado de 7 de setembro, em que se celebra a Independência do Brasil, deve movimentar o turismo, pois será prolongado. Passeios em ambientes junto a natureza estão entre os preferidos, pois permitem manter o distanciamento social para conter a disseminação da Covid-19.

A pandemia do novo coronavírus apresentou um grande impacto sobre o turismo, principalmente com as medidas para restringir a propagação do vírus. Com o crescimento da cultura ecológica já em ascensão pelo Brasil, durante a pandemia o ecoturismo passou a ter mais visibilidade por proporcionar experiências ao ar livre e com mais contato com a natureza. De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o ecoturismo está se concretizando como a principal tendência entre os viajantes para 2021.

Durante os feriados, como o da próxima terça-feira, quando é comemorado o 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil, espaços com esse perfil ganham ainda mais a atenção dos viajantes. Campos do Jordão, com sua exuberante beleza natural, atrai milhares de turistas todos os anos. A cidade oferece inúmeros atrativos para os que desejam curtir o melhor clima da montanha em contato com a natureza.

São mais de 100 trilhas espalhadas pelas montanhas e rios de Campos do Jordão. Os picos altos convidam para o rapel e as águas para um mergulho de banho frio. O Horto Florestal é cheio de montanhas, picos e cachoeiras, local perfeito para a prática de esportes. O rapel, com guia e equipamento adequados, mostram as paisagens mais bonitas de Campos do Jordão vistas de cima, com muita adrenalina.

Quem não quiser descer a montanha, pode subi-la. O montanhismo pode ser praticado em vários pontos de Campos do Jordão como no Horto e na Pedra do Baú (localizada na cidade de São Bento do Sapucaí). São diversos picos e montanhas para escalar e sentir o ar esfriando a cada metro.

Também pode-se subir as cachoeiras. O cachoeirismo é muito comum e excitante nas quedas frias da cidade. Depois de muito esforço, pode ser recompensado com um mergulho nas piscinas naturais que se formam em Campos do Jordão.

Quem aprecia mais passear pode escolher uma das centenas de trilhas para explorar, por terra mesmo, a beleza da fauna e flora de Campos do Jordão. Além disso, diversos passeios de cavalgada podem ser alugados em praticamente todos os pontos de Campos do Jordão.

Tipos de Turismo de Aventura

Arborismo;

Caminhada;

Canionismo;

Cavalgada;

Escalada e Rapel;

Hipismo;

Mountain Bike;

Paraglider;

Pesca;

Trilhas;

OffRoad.

Caminhar, pedalar entre campos e matas, escalar rochas, descer cachoeiras e fazer travessias entre copas de árvores. Mais do que adrenalina, estas atividades proporcionam experiências marcantes que permitem amplo contato com a natureza. Contato que temos a felicidade de desfrutar no dia a dia e esperamos poder compartilhar com todos que nos visitam.