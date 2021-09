L’Étape Brasil em Campos do Jordão tem alteração da largada neste domingo (26)

Finalmente chegamos à sétima edição do L’Étape Brasil by Tour de France. Campos do Jordão, recebeu nesta edição um grande número de participantes que subiram a serra para disputar a maior prova do ciclismo amador de estrada do país, a estimativa é de aproximadamente 4.000 inscritos. Os ciclistas amadores irão pedalar nas versões de 104 quilômetros (completa) e 60 quilômetros.

A mudança fica apenas para o local da largada, que muda da Praça do Capivari para a avenida Frei Orestes, em frente ao Centro de Eventos André Franco Montoro, espaço onde está montado o Village. A diferença é de apenas 3 quilômetros para a versão completa e 6 para a menor!

Os maiores desafios seguem nas três subidas desafiadoras, com 2.330 metros de altitude acumulada para proporcionar uma experiência genuína do tradicional Tour de France aos participantes. A versão menor terá altitude máxima 1.332.

Na prova completa, a primeira escalada terá 11,3 quilômetros de extensão em Itapeva, seguida de mais 4,8 quilômetros de subida na Serrinha do trevo das rodovias SP-050 e SP-046. Para fechar, os atletas vão percorrer mais 14 quilômetros de ascensão no trecho da Serra Velha.

O percurso será 100% fechado para o trânsito de veículos durante o L’Étape Brasil. Os atletas ainda vão contar com motos de apoio, ambulâncias, helicóptero e oficiais de pistas, além de pontos de hidratação, alimentação, apoio mecânico fixo e veículos para suporte espalhados pelo percurso.

Com a realização da prova neste domingo, o trânsito da cidade foi totalmente alterado, veja como fica as principais avenidas em Campos do Jordão durante a realização da prova.

Trevo Yamagushi: Rotatória Av. T. Yamagushi x Rod. Floriano R.Pinheiro.

– 7h as 9h da manhã – Fechamento total

– 9h as 14h: liberar acesso do trevo sentido portal e sentido Capivari.

Trevo Rotatória St. Cruz: Rod Monteiro Lobato (Sp-50) x Av Frei Orestes.

– 7h as 14h – Fechamento total

– 9h as 14h – Liberar acesso do trevo sentido portal.

Trevo Univap – Serra dos Pinhais Jd Sumaré: Rua Tucuruvi x Av Frei Orestes

Bloqueado das 7h as 15h.

Costinha: Tv. Benedito da Costa Manso x Av Frei Orestes.

Bloqueado das 7h as 15h.

Sidec: Av. Dr. Adhemar de Barros x Av Frei Orestes

7h as 15h.

Donabela: R. Francisco C. de Oliveira x Av Frei Orestes

Operação mão dupla do trecho: 7h as 15h.

Roma: R. Orivaldo Lima Cardoso x Av Frei Orestes x Av. Dr. Januario Miraglia x R. Sebastião Damas

Operação mão dupla do trecho: 6h as 9h.

Delegacia: Av. Emilio Ribas x R. Roberto Jefer

Operação mão dupla do trecho: 6h as 9h. Depois reabertura total de fluxo

Capivari: Praça Castro Alves x Av. José Manoel Gonçalves

Operação mão dupla do trecho: 6h as 9h. Depois reabertura total de fluxo

SETOR 2 – Av. Frei Orestes / Av. Januário Miraglia

Rua Marconde Machado

Rua Eng. Diogo José de Carvalho

Av. Emilio Ribas

Av. Frei Orestes Girardi (Pista de Cima até o Roma; Pista de Baixo até SP 050.

Portal da Cidade Km 30

As ruas cima terão as interdições feitas simultaneamente a partir das 6h da manhã, porém o desbloqueio feito em duas fases.

DESBLOQUEIO (1)

9h00 Av. Januário Miraglia / Frei Orestes Girardi (Pista de Cima) / do trevo do Roma pra frente

10h00 – Desbloqueio do trecho entre rotatória: Av. Cap. Tashaburu Yamagushi SP 050 e a Rod. Floriano Rodrigues Pinheiro – SP 123

DESBLOQUEIO (2)

15h00: BR 383; Av. Frei Orestes (Pista de Baixo) entre Rotatória SP 050 e Centro de Eventos.