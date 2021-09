População de Campos do Jordão é de quase 53.000 pessoas segundo IBGE

De acordo com levantamento realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) a população de Campos do Jordão passou de 47.789 pessoas, conforme o censo de 2010, para uma população estimada de 52.713 pessoas no censo de 2021, um aumento de pouco mais de 10% nos últimos 11 anos.

No censo de 2010, Campos do Jordão ocupava a posição de 130º do ranking das cidades com maior população no estado de São Paulo, e 632º no ranking nacional. Com os novos dados de 2021, a cidade passou para 648º no ranking nacional e 136º no estadual.

População no Brasil e no Estado de São Paulo

Com 5.700 municípios, a estimativa da população brasileira é de cerca de 213.317.639 de pessoas, o Estado de São Paulo com 645 municípios, é o mais populoso com cerca de 46.649.132.

Dados do IBGE

Segundo o IBGE, as projeções e estimativas populacionais têm fundamental importância para o cálculo de indicadores sociodemográficos nos períodos intercensitários, bem como alimentam as bases de informações de Ministérios e Secretarias Estaduais e Municipais da área social para a implementação de políticas públicas e posterior avaliação de seus respectivos programas.

Além disso, em cumprimento ao dispositivo constitucional, as estimativas da população constituem o principal parâmetro para a distribuição, conduzida pelo Tribunal de Contas da União, das quotas partes relativas ao Fundo de Participação de Estados e Municípios.

O IBGE divulga as estimativas de população estaduais e municipais desde 1975. A partir de 1992, passou a publicá-las no Diário Oficial da União, em cumprimento ao Art. 102 da Lei n. 8.443, de 16.07.1992, para os fins previstos no Inciso VI do Art. 1o da referida lei. Em 2013, foi publicada a Lei Complementar n. 143, de 17.07.2013, estabelecendo que entidade competente do poder executivo federal fará publicar, no Diário Oficial da União, até o dia 31 de agosto de cada ano, a relação das populações dos Municípios, e até 31 de dezembro, a relação das populações dos Estados e do Distrito Federal.

As populações municipais, cabe destacar, são o insumo mais importante utilizado pelo Tribunal de Contas da União – TCU para a distribuição do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE e do Fundo de Participação dos Municípios – FPM.

As estimativas de população publicadas anualmente são calculadas aplicando-se o método matemático desenvolvido, em 1972, por João Lira Madeira e Celso Cardoso da Silva Simões, denominado AiBi. Esse método utiliza como insumos básicos as populações obtidas das Projeções da População para o Brasil e as Unidades da Federação mais recentes, bem como o crescimento populacional de cada Município na última década, delineado pelas respectivas populações recenseadas nos dois últimos Censos Demográficos realizados. Essas populações recenseadas, que servem de base para o cálculo da tendência de crescimento populacional dos Municípios, podem ser ajustadas em consonância com os ajustes da população adotados nas Projeções da População para o Brasil e as Unidades da Federação.