Projeto Oficinas Artísticas e Culturais está com inscrições abertas para jovens de Campos do Jordão

O programa OCA – Oficinas Culturais e Artísticas – iniciativa patrocinada pela Neoenergia Elektro e realizada pelo Instituto Neoenergia, em parceria com a Quest, está com inscrições abertas para a edição 2021, contemplando três cidades do estado de São Paulo (SP): Campos do Jordão, Santa Isabel e Capão Bonito. Serão oferecidas 120 vagas por município.

O objetivo do projeto é implantar em cada cidade um centro de formação cultural, promovendo a capacitação para a geração de trabalho e renda de jovens de 16 a 24​ anos em situação de risco social, contribuindo na formação de artesãos especializados e com possibilidade tanto de se inserirem no mercado de trabalho existente como empreender iniciativas próprias ou coletivas no setor da economia criativa. Todas as atividades são gratuitas.

“Diante de mais um ano desafiador, estamos felizes em poder viabilizar o OCA ainda esse ano, já que o isolamento social impediu a realização do programa em 2020. No entanto, esse momento também foi importante para sua revisão, na criação de novidades no projeto, atendendo a uma demanda importante voltada para a capacitação e geração de renda dos jovens que vivem nestes municípios”, diz Flavia Fonseca, gestora do projeto no Instituto Neoenergia.

O OCA contribui diretamente para o desenvolvimento social e cultural de comunidades em vulnerabilidade social, em consonância aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, em específico o ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis). O potencial de desenvolvimento local será ativado na criação de postos de trabalho em regiões economicamente desfavoráveis, por meio da reciclagem, recolocação e a qualificação de mão de obra local.

A iniciativa conta com apoio das Prefeituras de Campos do Jordão, Capão Bonito e Santa Isabel e do Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 8 de outubro pelo site www.institutoneoenergia.org.br.

Sobre a Neoenergia Elektro

Reconhecida por 10 vezes como a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil, a Neoenergia Elektro tem atuação em 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. Em uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados, a concessionária atende 2,7 milhões de clientes (6 milhões de habitantes).