Sétima Edição do L’Étape Brasil by Tour de France Acontece em Campos do Jordão

Entre os dias 24 a 26 de setembro de 2021, estará sendo realizado em Campos do Jordão, a sétima edição da maior prova do ciclismo amador de estrada do país. Nesta edição de 2021 os ciclistas irão se aventurar por percursos para todos os gostos, em uma competição especial com a chancela do Tour de France, maior e mais tradicional competição de ciclismo do mundo, e que atrai grandes nomes do esporte. A prova tem o percurso principal de 107 quilômetros e a versão menor de 66 quilômetros.

Os ciclistas participantes do L’Étape Brasil by Tour de France vão encontrar o Village aberto a partir da sexta-feira, dia 24, com o estandes dos patrocinadores e o processo de retirada do kit de inscrição. O espaço será montado no Centro de Eventos André Franco Montoro no bairro de Vila Abernéssia. De acordo com a organização, o trabalho para garantir uma prova cada vez mais segura e cuidar de todos os detalhes continuam. A expectativa é que os atletas vivam uma experiência única e memorável pelas estradas da Serra da Mantiqueira.

Grandes marcas e empresas estarão presentes no L’Étape Brasil para receber você e sua família! Serão muitas experiências, produtos e surpresas para conhecer e testar. Serviços e diversão estão esperando por você no village. Nesta edição de 2021, o Village L’Étape Brasil será no Centro de Eventos André Franco Montoro – Rua Eunice Solis Além, s

– Vila Abernéssia – ao lado do Centro Esportivo Armando Ladeira.

Horário de Funcionamento

Sexta-feira, 24 de setembro: das 12h às 20h (retirada de kit);

Sábado, 25 de setembro: das 9h às 20h (retirada de kit);

Domingo, 26 de setembro: das 8 às 17h.

A prova nos últimos anos foi aprovada pelos participantes e recebeu feedback positivo da Amaury Sports Organisation, organizadora do Tour de France. São mais de 10 etapas pelo mundo, e o Brasil pela primeira vez, terá duas edições em 2021, a de Campos do Jordão e também a da cidade do Rio de Janeiro (RJ) em novembro.

Sobre o L’Étape Brasil by Tour de France

Por meio de uma parceria inédita entre iniciativa privada e a Amaury Sports Organisation, chegou ao Brasil em 2015 um dos mais respeitados eventos esportivos do mundo. Após três bem sucedidas edições nos anos de 2015, 2016 e 2017 na cidade paulista de Cunha, o L’Étape Brasil seguiu para Campos do Jordão, onde realizará o evento pela quarta vez. A sétima edição do L’Étape Brasil acontece de 24 a 26 de setembro de 2021.

O que é o L’Étape du Tour?

TOUR DE FRANCE

Criado em 1993, o L’Étape du Tour oferece a atletas amadores e amantes do ciclismo a oportunidade de participar de um evento com o espírito do Tour de France. Oferecendo sensações muito próximas do que é vivido no ambiente profissional, logo começou a atrair ciclistas do mundo todo que viajavam até a França em busca desta experiência. Hoje em dia, aproximadamente 13 mil ciclistas de mais de 50 países costumam se reunir para o L’Étape du Tour. Cada prova traz a esses atletas a oportunidade de pedalar em um trajeto diferente, descobrir novas regiões e combinar um desafio desportivo com o turismo em um dos mais belos países da Europa.

Sobre o Tour de France

O Tour de France é a mais tradicional prova do ciclismo de estrada mundial, assim como o maior evento esportivo anual do mundo. Criado em 1903, o Tour de France reúne a nata do ciclismo: somente os melhores do mundo podem percorrer os 3.600 km da competição. É um evento de 22 dias (sendo apenas 2 dias de descanso para os atletas) que acontece sempre ao longo mês de julho.

O Tour é composto por 20 etapas de trajetos diferentes, que passam pela França e por países vizinhos. Por toda a sua grandiosidade, o Tour de France tornou-se um objeto de desejo de muitos atletas e espectadores. A cada ano a competição leva mais de 12 milhões de pessoas às ruas para torcer e animar os atletas ao longo das estradas.