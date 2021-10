3 Pousadas para se Hospedar nos Feriados de Novembro e Dezembro 2021 em Campos do Jordão

Mês de novembro de 2021 chegando e com ele importantes feriados, na verdade, praticamente os últimos antes do natal e das festividades do fim de ano, em novembro temos 3 feriados. Finados, dia 2 de novembro (terça-feira), Proclamação da República, dia 15 de novembro (segunda-feira) e Consciência Negra, no dia 20 de novembro (sábado).

Na cidade de São Paulo e em algumas outras cidades do Brasil neste ano de 2021, foi transferido o feriado “O Dia do Servidor Público” do dia 28 de outubro, para o dia 1 de novembro.

O Dia do Servidor Público foi criado durante o governo do presidente Getúlio Vargas e as leis com direitos e deveres desses funcionários foram instituídas em 28 de outubro de 1939, motivo pelo qual é o dia da comemoração desse profissional.

Importante destacar que, o Natal em Campos do Jordão começa efetivamente agora também no mês de novembro, entre os dias 12 de novembro a 6 de janeiro de 2022. A cidade estará ainda mais bela e iluminada a expectativa é de grande movimentação em Campos do Jordão.

Ainda se tratando sobre os feriados de novembro, a prefeitura da cidade de São Paulo no mês de março de 2021, por conta da pandemia do coronavírus, antecipou alguns feriados entre eles o de Corpus Christi de 2021 e 2022 e da Consciência Negra de 2021 e 2022, por conta dessa mudança, na cidade de São Paulo não terá no dia 20 de novembro o feriado da Consciência Negra. Vale ressaltar que nem todas as cidades brasileiras comemoram o feriado da Consciência Negra.

Para aqueles que desejam aproveitar os próximos feriados, e também os meses de novembro e dezembro visando descansar ou curtir o que a Suíça Brasileira oferece de melhor, destacamos aqui 3 pousadas em Campos do Jordão, que possuem uma estrutura diferenciada na cidade seja pela sua localização, qualidade dos serviços, atendimento ou contato com a natureza.

1) Pousada Campos de Provence

A primeira delas é a Pousada Campos de Provence, que está localizada apenas 4 quadras do centrinho turístico de Vila Capivari. A Campos de Provence fica logo no início do famoso bairro Alto do Capivari ao lado do condomínio Vila Holandesa, um dos condomínios mais famosos da cidade.

A pousada possui arquitetura europeia, além de quartos diferenciados com wi-fi, smart-TV e alguns com hidromassagem e varanda, além do delicioso café da manhã estilo “brunch”.

As avaliações dos clientes também é um ponto forte da Pousada Campos de Provence, na booking.com, a pousada possui 877 avaliações com nota média de 8,9/10. No hotéis.com, está com uma nota de 9,2/10 com total de 72 avaliações, já no tripadvisor, Campos de Provence, possui impressionantes 1.123 avaliações com nota média de 4,5/ 5 e no Google com 674 comentários e nota média de 4,7/5.

Em consulta ao site da Campos de Provence, as tarifas com diárias para casal, com café da manhã, durante a semana (domingo a quinta) no mês de novembro 2021, sai a partir de R$ 280,00 – fim de semana (sexta à domingo) a partir de R$ 1080,00. Os pacotes para os feriados de 2 de novembro com 3 diárias a partir de 1.912,00 – 15 de novembro, com pacote de 3 diárias a partir de R$ 1.863,00 e para 20 de novembro, pacote de 3 diárias por R$ 1.603,62.

Os pagamentos podem ser parcelados em até 12x com parcelas mínimas de R$89,00.

Para melhores tarifas e condições, recomendamos que seja consultado diretamente o site da pousada pelo endereço: www.camposdeprovence.com.br

2) Pousada Campos dos Holandeses

Nossa segunda pousada é a Pousada Campos dos Holandeses, que está localizada uns 15 minutos de carro de Vila Capivari na região do Vila Inglesa, uma das mais belas de Campos do Jordão.

A Campos dos Holandeses, possui uma área de 6 mil metros quadrados de muito verde e contato com a natureza exuberante da cidade mais alta do Brasil.

Ideal para toda a família, e também para casais que buscam tranquilidade, descanso e paz. A pousada conta com uma moderna infraestrutura, diferentes acomodações (ao todo são 7 tipos), com excelentes opções de tarifas e parcelamentos, além das opções de lazer que incluem: piscina coberta e aquecida, sauna, sala de “fitness”, brinquedoteca, redário, sala de games com internet, fogo de chão, sala de carteado, sinuca e delicioso cafe da manhã, muito elogiado pelos hóspedes.

Aproveitamos para fazer o raio-x das avaliações deixadas pelos hóspedes que viveram a experiência de se hospedarem na Pousada Campos dos Holandeses em Campos do Jordão.

De acordo com nosso levantamento na booking.com, a pousada teve (até o momento desta matéria), 1.067 avaliações com nota média de 8,8/10 sendo as notas mais altas para conforto, limpeza e funcionários. No hotéis.com, a Campos dos Holandeses, está com nota 9,0/10 e 89 avaliações.

No tripadvisor, a pousada também conta com um número bem expressivo de avaliações, ao todo foram 1.547 com nota de 4,5/5 e no Google, 876 internautas deixaram seus comentários com nota média de 4,7/5.

Em relação aos preços, fizemos uma pesquisa diretamente no site da pousada em: www.pousadacamposdosholandeses.com.br.

As diárias para casal, com café da manhã, durante a semana (domingo a quinta) no mês de novembro 2021 sai a partir de R$ 209,70, fim de semana (sexta a domingo) a partir de R$ 952,20. Os pacotes para os feriados de 2 de novembro com 3 diárias a partir de R$ 1.299,60 – 15 de novembro com 3 diárias, a partir de R$ 1.692,00 e para 20 de novembro 2 diárias por R$ 1.116,00.

Os pagamentos podem ser parcelados em até 12x com parcelas mínimas de R$85,00.

3) Pousada Grandchamp

A terceira das pousadas é a Pousada Grandchamp, localizada apenas 1,9 km do centrinho de Vila Capivari, oferece muito conforto e requinte aos seus hóspedes. Com uma arquitetura que lembra um castelo, a Pousada Grandchamp tem em seu entorno atrativos bem conhecidos dos turistas que frequentam a cidade, como o bosque do silêncio e a famosa ducha de prata.

Na Pousada Grandchamp, você conta com acomodações confortáveis, salas amplas, elevador, lounge, terraço, solarium, estacionamento privativo e seguro.

Todos os apartamentos possuem cama-box, tv de led, calefação no quarto e banheiro, armário, piso antialérgico, secador de cabelo, frigobar, duchas higiênicas, telefone e enxoval de primeira qualidade. Algumas das acomodações possuem hidromassagem e janela bay window com vista para o Bosque do Silêncio.

É importante ressaltar que para melhor atender os seus hóspedes, a Pousada Grandchamp passou por uma boa reforma. Podemos dizer, que a pousada é relativamente nova, já que o empreendimento que funcionava foi adquirido pelo mesmo grupo proprietários das pousadas Campos de Provence e Campos dos Holandeses, e a cada dia vem melhorando e ampliando suas instalações.

Em funcionamento desde maio de 2021 em modo Soft Opening, a Grandchamp já conta com algumas avaliações dos hóspedes disponíveis em diversos sites, como é o caso da booking.com, onde registra 148 avaliações e nota media de 9,3/10, sendo as melhores avaliações para comodidades, localização, conforto, limpeza e funcionários.

Na plataforma hotéis.com, a Pousada Grandchamp está com 12 avaliações e nota media 9,6/10, já no tripadvisor foram registrados 8 avaliações com nota média de 4,5/5 e no Google encontramos um total de 17 avaliações com nota média de 4,8/5.

Sem dúvida, a pousada Grandchamp vem sendo uma excelente opção de hospedagem em Campos do Jordão, as tarifas disponíveis no site da pousada para o mês de novembro, começam com: diárias para casal com café da manhã, durante a semana (domingo a quinta), a partir de R$ 233,10 – fim de semana (sexta a domingo) a partir de R$ 1.376,25.

Pacotes para os feriados de 2 de novembro com 3 diárias a partir de R$ 1.843,95, 15 de novembro com 3 diárias, a partir de R$ 1.733,40 e para 20 de novembro 2 diárias por R$ 1.266,30.

Para informações sobre tarifas da Grandchamp acesse o site em www.pousadagrandchamp.com.br

Observação: As tarifas informadas foram tiradas diretamente dos sites das pousadas e podem sofrer alterações para respectivas datas.