Especialista em administração pública lança livro “Manual básico para não ser enganado por políticos”

Ricardo Holz, graduado em Gestão Pública e especialista em administração pública e gerencia de cidades. Foi fundador e presidente da ABE-EAD (Associação Brasileira dos estudantes de educação a distância), participante do programa de formação de líderes para o século XXI (Semesp – Laspal) realizado na universidade de Harvard nos Estados Unidos; Participante do High level Police fórum da Unesco e membro da comissão nacional de avaliação da educação superior, CONAES. Atualmente é CEO da RHVS Consultoria.

Em seu livro “Manual básico para não ser enganado por políticos”, o autor propõe aos leitores um material de entendimento e compreensão do jogo político nacional e de seus caminhos, suas formas, suas origens e suas consequências.

Em 5 capítulos o livro nos leva a diversas reflexões de forma simples e objetiva que, abordam temas importantes como: como funciona o Brasil, as campanhas eleitorais, a questão ideológica, a contratação e a democracia direta.

Holz, um apaixonado pela educação política, entende que a única forma de não sermos enganados por pessoas mal intencionadas, é ter o real conhecimento sobre o papel que cada agente político irá desempenhar, para que a escolha feita através do voto seja mais assertiva, menos sentimental e mais racional.

O livro mostra o quão fundamental é, que cada cidadão saiba qual a função de um vereador, senador ou deputado federal ou mesmo a real diferença entre o poder executivo e legislativo e possa assim mensurar a qualidade do serviço prestado pelos eleitos ou mesmo julgar se determinados candidatos possuem ou não as habilidades mínimas para tal cargo. Afinal, toda essa estrutura é paga e bem paga com o dinheiro dos impostos recolhidos de cada um de nós.

“Todas essas questões e tantas outras são muito importantes e saber responder a cada uma delas é dever de todo cidadão” comenta Ricardo Holz.

Está na hora de melhorarmos nosso RH eleitoral.

