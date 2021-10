Guaratinguetá ganha colorido especial com decoração de guarda-chuvas

Águeda, cidade da Região de Aveiro, em Portugal

“Olha pro céu, Guará” quer promover ambiente alegre e otimista entre os clientes

Um cenário colorido, aconchegante e charmoso. O Buriti Shopping Guará inaugura na próxima sexta-feira (8), um ambiente cheio de cores e vida para despertar os melhores sentimentos nos clientes, turistas e amigos do mais importante centro de compras, entretenimento e lazer de Guaratinguetá e região.

É na primavera, a estação mais viva do ano, que o Buriti Guará preparou um ‘céu’ formado por dezenas de guarda-chuvas confeccionados com cores mais vibrantes na fachada do shopping. O espetáculo visual será instalado na entrada P3 (Praça de Alimentação), próximo à praça Piratininga.

Com o slogan “Olha pro céu, Guará”, a ação do Buriti tem objetivo de promover um ambiente alegre e otimista entre os clientes, lojistas e colaboradores e nada melhor que um portal multicolorido, que promete ser o cenário ideal para fotos.

“O projeto levará cores e vida ao shopping, atraindo moradores e turistas, que poderão contemplar o belo, fazer fotos e publicar nas redes sociais. É um espaço instagramável, mas o mais importante dessa ação é oferecer a todos um ambiente agradável e despertar emoções e sentimentos no coração de quem passar pelo local”, disse a Coordenadora de Marketing do Buriti Shopping Guará, Thaís Sperancini Gomez.

Ela contou ainda que a proposta é que o festival de guarda-chuvas coloridos suspensos se torne um verdadeiro ponto de turismo, envolvendo a todos que passarem pela área. A proposta é transformar a entrada do shopping em um espaço de convivência alegre e incentivar o público para ser mais otimista e positivo.

“Queremos proporcionar uma experiência mágica por meio da intervenção artística. Claro que, além de colorir o espaço, o material escolhido ainda produzirá aquela ‘sombrinha amiga’ no ambiente”, disse.

Com iluminação decorativa e aconchegante, Thaís falou que a nova área do Buriti Guará será palco para os próximos eventos. “O plano é fazer do espaço um local para aproveitarmos as datas comemorativas no calendário e realizar ações e eventos para o público”.

INSPIRAÇÃO

Os guarda-chuvas começaram a ser utilizados na decoração de ambientes externos e internos depois da Prefeitura de Águeda, cidade da Região de Aveiro, em Portugal, ter colocado elegantes guarda-chuvas suspensos na rua Luís de Camões para amenizar o calor. O resultado foi incrível e recebeu inúmeras críticas positivas. A ideia ganhou fama e virou febre nas principais capitais e cidades do mundo.