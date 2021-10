Parada de Natal 2021 em Campos do Jordão acontece em 14 de novembro

Atração natalina visa fortalecer o turismo de final de ano e conta com a participação da população local

A Associação Comercial e Empresarial de Campos do Jordão (ACE) organiza a Parada de Natal na Montanha, evento de fim de ano que contará com quatro desfiles de veículos alegóricos com temática natalina. O primeiro desfile acontece no dia 14 de novembro, enquanto os outros desfiles estão marcados para 4, 11 e 23 de dezembro.

Os carros alegóricos iniciam o trajeto no Portal de Entrada do município, percorrendo toda a cidade com destino final ao Capivari, local com parada de 30 minutos para fotos e interação com a população. “É um evento histórico para nossa cidade. A expectativa é trazer um público diferente e que a sociedade também possa usufruir as apresentações”, afirma Guilherme Centofante, presidente da ACE.

Em parceria com o Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e patrocinado por comerciantes e empresários do município, a celebração é uma estratégia para aquecer a economia local durante as festas de fim de ano, aproveitando a “Decoração de Natal” realizada pela Fundação Lia Maria Aguiar, em parceria com a Prefeitura Municipal, que traz os tradicionais enfeites temáticos e luzes para o Portal da Cidade, Praça da Abernéssia e do Capivari há 13 anos.

A Parada de Natal na Montanha também simboliza a união local, agregando valor ao turismo jordanense durante a temporada de final de ano. “O evento vai marcar o coração da população. Atravessamos tempos difíceis e esse universo lúdico que o evento traz é primordial para celebrar um futuro mais feliz e solidário” revela Guilhermo Sanzone, CEO do Grupo Live UP, empresa parceira que organiza o evento.

Patrocinam a Parada de Natal na Montanha: Pousada das Hortênsias, WAM Group, Hotel Toriba, Sabor Chocolate, Mercearia Restaurante, Tarundu, Meta Iluminação, Villa Gourmet, Itália Restaurante, Vemaguet, Hotel Estoril, Casa Petrópolis, Hotel Vila inglesa, Inverness, Safari Restaurante, Restaurante La Gália , Hotel Quebra Noz, Black We, Restaurante Dona Chica, Hotel Platanus, Surya Pan Hotel, Baden Baden, Supermercado Piratininga e Pastelão do Maluf.