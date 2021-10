Programação Oficial do Natal 2021 em Campos do Jordão

Decoração Natal 2018 em Campos do Jordão

A cidade de Campos do Jordão já está na contagem regressiva para as festas de fim de ano, o espírito natalino irá tomar conta da cidade definitivamente a partir do dia 12 de novembro de 2021 e deverá ir até o dia 6 de janeiro de 2022. Em mais um ano, Campos do Jordão será o encantador cenário de Natal da Serra da Mantiqueira, com atrações para visitar e registrar em belas fotos.

Motivados pela expectativa do Natal, os moradores e turistas de Campos do Jordão já podem se preparar para a experiência festiva que há anos emociona, encanta e renova as esperanças de todos que visitam uma das mais charmosas cidades serranas. A partir de 12 de novembro, uma rica programação do “Natal em Campos do Jordão” se inicia com a abertura oficial da tradicional “Decoração de Natal”, realizada pela Fundação Lia Maria Aguiar em parceria com a Prefeitura Municipal movimentando a região até 09 de janeiro de 2022.

A celebração natalina é resultado dos esforços de diferentes associações e instituições, que, em parceria com a Prefeitura Municipal de Campos do Jordão possibilitam a produção de uma programação cultural especial de fim de ano. E tem como um dos principais atrativos a lúdica “Decoração de Natal”, realizada há 13 anos pela Fundação Lia Maria Aguiar, que investe anualmente cerca de R$ 600 mil reais em centenas de ornamentos que decoram o Portal da cidade e as Praças da Abernéssia e do Capivari.

Essa iniciativa originou e incentivou uma série de outras atrações locais, com diferentes atividades e exposições, em que a Prefeitura Municipal designa aproximadamente R$ 150 mil por meio do Fundo Municipal de Turismo, destinados à montagem das estruturas das ações.

Este ano, a programação parte da “Carreata com Papai Noel”, que convida a todos para o aguardado acender das luzes, percorrendo os principais pontos turísticos da cidade e transformando espaços comuns em mágicos cenários temáticos, prontos para receber visitantes de todo o país e despertar nos jordanenses um olhar diferenciado.

Dentro do calendário cultural também é possível acompanhar o “Natal dos Sonhos”, realizado pela Fundação Lia Maria Aguiar, e que promove a apresentação de espetáculos dos seus núcleos socioculturais; a “Parada de Natal na Montanha”, organizada pela Associação Comercial e Empresarial de Campos do Jordão; o “Concurso de Presépios”, que em 2021 passa a ser realizado pela Associação dos Guias de Turismo; o “Circuito de Árvores de Natal”, organizado pela entusiasta de Natal e presidente do COMTUR, Glória Bravin, e pela empresária do Grupo Meta, Lívia Magalhães; a “Iluminação dos Plátanos”, promovida pela União de Empresários e ASSTUR; e o “Jantar na Cozinha de Natal Beneficente”, realizado pelo grupo Cozinha da Mantiqueira, que conta com 32 associados.

Todos os anos, o “Natal em Campos do Jordão” atrai milhares de visitantes, que podem apreciar não somente a programação cultural, mas também os atrativos naturais, a gastronomia – que neste período se destaca com as tradicionais ceias natalinas elaboradas pelos restaurantes da cidade -, além do clima ameno e da tranquilidade da região, fatores que encantam pessoas de todas as idades.

Confira abaixo a programação completa do “Natal em Campos do Jordão” 2021:

ABERTURA – CARREATA COM PAPAI NOEL FUNDAÇÃO LIA MARIA AGUIAR

Abrindo a programação natalina, a Carreta com o Papai Noel tem concentração no Portal da Cidade e percorre um trajeto conhecido pelo charme de sua arquitetura – passando pela Praça da Abernéssia e do Capivari -, que, unido à hospitalidade local, ganha ainda mais cor e vida, e marcam o acender das luzes tão aguardado por moradores e visitantes.

Dia: 12 de novembro de 2021

Hora: Concentração às 19h

Local: Portal da Cidade

Organizador: Fundação Lia Maria Aguiar

Informações: (12) 3663-4293

DECORAÇÃO DE NATAL FUNDAÇÃO LIA MARIA AGUIAR

A “Decoração de Natal” realizada pela Fundação Lia Maria Aguiar acontece há 13 anos e eleva a valorização do espírito natalino na cidade através de enfeites, luzes e mensagens inspiradoras. Os itens decorativos gigantes, como Papai Noel, Árvore, Presentes e outros adereços, tornam o Portal da Cidade, a Praça da Abernéssia e do Capivari, em verdadeiros cenários encantadores para registros de fotos e apreciação, tanto durante o dia, quanto à noite, com o charme da iluminação que agrega ainda mais beleza ao clima da celebração de Natal.

Dia: de 12 de novembro de 2021 a 02 de janeiro de 2022

Locais: Portal da Cidade, Praça da Abernéssia e Praça do Capivari

Parceria: Fundação Lia Maria Aguiar e Prefeitura Municipal

Informações: (12) 3663-4293

NATAL DOS SONHOS FUNDAÇÃO LIA MARIA AGUIAR

Além da decoração, a Fundação Lia Maria Aguiar também realiza o “Natal dos Sonhos”, que neste ano vai acontecer com os espetáculos dos três núcleos socioculturais, Dança, Música e Teatro, que serão gravados e divulgados no Instagram e no Youtube da instituição, ampliando a possibilidade de acesso à Arte.

Dia: a partir de 12 novembro de 2021

Local: Instagram @fundacaoliamariaaguiar e YouTube /fundacaoliamariaaguiar

Organizador: Fundação Lia Maria Aguiar

Informações: (12) 3663-4293

PARADA DE NATAL NA MONTANHA

Organizada pela Associação Comercial e Empresarial de Campos do Jordão, a “Parada de Natal na Montanha” realizará desfiles de carros alegóricos por um trajeto que tem início no Portal, percorrendo toda a cidade até chegar ao Capivari, onde haverá um momento final, de 30 minutos, dedicado a fotos e interação com a população. Os desfiles acontecerão em diferentes datas, sendo o primeiro deles no dia 14 de novembro.

Dia: desfiles em 14 de novembro, 04, 11 e 23 de dezembro de 2021

Local: saída do Portal da Cidade

Hora: 19 horas

Organizador: Associação Comercial de Campos do Jordão

Informações: (12) 3664-3925

CIRCUITO DE ÁRVORES DE NATAL

Em 2020, os inúmeros desafios trazidos pelo novo Coronavírus também suscitaram reflexões importantes, originando novos significados para momentos de celebração como o Natal. Assim, o município de Campos do Jordão viu surgir o “Circuito de Árvores de Natal”, uma ação organizada pela entusiasta de Natal e presidente do COMTUR, Glória Bravin, e pela empresária do Grupo Meta, Lívia Magalhães. O ‘Circuito’ acontece na Praça Pinho Bravo, onde cada participante monta sua árvore, que reunidas somam 180 exemplares. Em outras palavras, são 180 empresários locais contribuindo para trazer à cidade mais uma área de visitação na temporada de fim de ano.

Dia: de 13 de novembro de 2021 a 06 de janeiro de 2022

Hora: aberto o dia todo

Local: Praça Pinho Bravo

Organizador: Glória Bravin e Lívia Magalhães

Informações: (12) 9 9710-0093

ILUMINAÇÃO DOS PLÁTANOS

Após um ano de pandemia, quando atividades deram lugar a inúmeras reflexões, a União de Empresários e a ASSTUR também buscaram trazer um novo significado para a cidade. Os grupos encontraram em um dos principais símbolos locais, o Plátano, uma forma de complementar o cenário natalino de Campos do Jordão, iluminando com luzes de Natal 400 árvores do eixo turístico que vai do Portal ao Capivari, na avenida principal, que marcam a época festiva e se transformam em cenários para belas fotos.

Dia: de 13 de novembro de 2021 a 06 de janeiro de 2022

Local: Eixo turístico (Avenida Principal)

Organizador: União dos Empresários e ASSTUR

Informações: (12) 9 9663-3033

JANTAR NA COZINHA DE NATAL BENEFICENTE

Inédito na cidade, o “Jantar Cozinha de Natal Beneficente” será realizado pelos 32 associados do Grupo Cozinha da Mantiqueira. Com o intuito de inspirar a solidariedade, o evento acontecerá em prol de Entidades Assistenciais de Campos do Jordão, sendo uma delas voltada aos cuidados com animais. Os ingressos são limitados e devem ser adquiridos antecipadamente com o responsável do evento, através do telefone abaixo.

Dia: 09 de dezembro de 2021

Hora: a partir das 19h30

Local: Elio Cucina Speciale – Av. Pedro Paulo, 4755. Descansópolis, Campos do Jordão.

Organizador: Associação Cozinha da Mantiqueira

Informações: (12) 9 9798-9989 (Carmola Cândido)

CONCURSO DE PRESÉPIOS

A programação também conta com o “Concurso de Presépios”, que era organizado pelo Campos do Jordão e Região Convention & Visitors Bureau e, em 2021, passa a ser realizado pela Associação dos Guias de Turismo. Unindo pessoas ao redor de presépios e relembrando o cenário do nascimento do menino Jesus, o concurso também irá premiar a melhor montagem, uma atração que enaltece o tema religioso e reúne mais uma vez pessoas de toda a cidade em prol de uma ação. Serão 12 expositores, entre artesãos e entidades locais que apresentam seus trabalhos feitos com muito carinho para você escolher.

Dia: 12 de novembro de 2021 a de 06 de janeiro de 2022

Hora: 10h às 22h

Local: Estação Container – Rua Orivaldo Lima Cardoso, 141, Vila Jaguaribe

Organizador: AGUIATUR – Associação dos Guias de Turismo

Informações: (12) 99161-4144

CASA DO PAPAI NOEL NA MONTANHA

Em uma tradicional celebração de Natal não poderia faltar a Casa do Papai Noel. Assim como diversas cidades do mundo, a casa do bom velhinho em Campos do Jordão recebe crianças e famílias que buscam por um momento de contato com a magia da época, levando mais alegria aos pequenos visitantes e aos apaixonados pelo clima natalino, com seus enfeites que encantam. Em Campos do Jordão, a Casa do Papai Noel na Montanha ganha um toque especial com a sua localização fora do centro da cidade, em um trajeto de montanhas e belas casas.

Horário de outubro e novembro: segunda a sábado, das 10h às 18h; domingo das 10h às 16h.

Horário especial de fim de ano (13 de novembro de 2021 a 06 de janeiro de 2022): todos os dias, das 9h às 20h.

Local: Rua do Bosque, 83 – Capivari, Campos do Jordão.

Organizador: Felipe Pazzianoto e Ana Cláudia

Informações: (12) 99790-3880

A programação estará sujeita a alterações, sem aviso prévio, em virtude dos novos protocolos em vigor.