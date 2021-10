RetomaSP: evento em São José dos Campos terá economistas de renome

Dois dos economistas mais influente do país, Ricardo Amorim e Alexandre Schwartsman participam nesta sexta-feira (08/10) do RetomaSP. O evento que coloca em foco a retomada econômica do Estado de São Paulo e a busca de novas soluções para o setor produtivo paulista será realizado a partir das 9h30 no Parque Tecnológico de São José dos Campos.

Ricardo Amorim é uma das 100 pessoas mais influentes do Brasil, de acordo com a revista Forbes. Foi apresentador do programa “Manhattan Connection” da Globonews e é o influenciador latinoamericano mais seguido no LinkedIn e Top Voice Influencer em 2016, 2018, 2019 e 2020.

Ele fará uma palestra aberta ao público com o tema: “A Retomada e a efervescência da Inovação”, na qual abordará o cenário da retomada econômica, mostrando onde existem oportunidades de negócios e como o processo de inovação é essencial para as empresas nesse momento.

Alexandre Schwartsman é doutor em economia pela Universidade da Califórnia, foi diretor de assuntos internacionais do Banco Central e economista-chefe dos bancos ABN Amro e Santander. Colunista do jornal Folha de São Paulo e do Valor Econômico, é um dos principais palestrantes sobre economia. Na sua apresentação, mostrará os cenários e tendências da economia brasileira e como isso impacta os empreendedores.

O RetomaSP terá também as presenças do ex-ministro da Fazenda e secretário da Fazenda do Estado de SP, Henrique Meirelles e do governador do Estado de SP, João Doria. No encerramento do evento, Doria anunciará uma série de investimentos para a retomada da economia do Vale do Paraíba.

A participação no evento é gratuita e as vagas são limitadas. Para fazer sua inscrição clique aqui.

O RetomaSP é uma promoção da InvestSP e da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, com apoio da Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico de São José dos Campos e da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, com patrocínio da Prodesp.

RetomaSP – São José dos Campos

Data: Sexta-feira, 08 de outubro.

Horário: das 9h30 às 16h

Local: Parque Tecnológico de São José dos Campos.

Outras informações

Conforme as regras adotadas pelo Governo do Estado, para participar, o cidadão necessita confirmar que já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19, mediante comprovante de vacinação (físico, digital ou ConecteSUS).

O evento exigirá uso de máscara durante toda a presença no local e atenderá aos protocolos de distanciamento, além de proibir o consumo de alimentos.