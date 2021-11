Campos do Jordão é finalista do Prêmio Top Destinos Turísticos 2021

O Prêmio Top Destinos Turísticos é considerado o maior e o mais importante reconhecimento aos municípios que investem e acreditam no turismo como potencial gerador de riqueza e autoestima da população.

Campos do Jordão é finalista top 3 na categoria Turismo Gastronômico, juntamente com as cidades de São Sebastião e Tatuí.

A escolha dos Top Finalistas se dá em duas etapas: a votação popular, encerrada às 24h00 do último dia 15 de outubro, e a avaliação técnica, conduzida por especialistas nos diferentes segmentos de mercado, correspondentes às 16 categorias da premiação.

No dia 30 de novembro, no Palácio dos Bandeirantes, serão premiadas as Top Finalistas e, também, as Top Campeãs: uma de cada categoria. Revelação se dará apenas durante a cerimônia de premiação.

Lista da Cidades Eleitas como Top 3

TURISMO DE AVENTURA: BOITUVA, CACONDE e SOCORRO.

TURISMO DE COMPRAS: EMBU DAS ARTES, ITUPEVA e SERRA NEGRA.

TURISMO CULTURAL: PRAIA GRANDE, SANTANA DE PARNAÍBA e TATUÍ.

ECOTURISMO: BERTIOGA, PERUÍBE e SOCORRO.

TURISMO DE ESPORTES: BOITUVA, CACONDE e SANTOS.

TURISMO GASTRONÔMICO: CAMPOS DO JORDÃO, SÃO SEBASTIÃO e TATUÍ.

TURISMO DE ESTUDOS E INTERCÂMBIO: RIBEIRÃO PRETO, SÃO BERNARDO DO CAMPO e TATUÍ.

TURISMO NÁUTICO: PRESIDENTE EPITÁCIO, CACONDE e ILHABELA.

TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS: PIRACICABA, PRAIA GRANDE e SANTOS.

TURISMO DE PARQUES TEMÁTICOS E PARQUES NATURAIS: ÁGUAS DE LINDÓIA, ITUPEVA e SÃO ROQUE.

TURISMO DE PESCA: ARAÇATUBA, MONGAGUÁ e PRESIDENTE EPITÁCIO.

TURISMO DE SAÚDE: ÁGUAS DE SÃO PEDRO, IBIRÁ e SERRA NEGRA.

TURISMO RELIGIOSO: APARECIDA, PRESIDENTE EPITÁCIO e TAMBAÚ.

TURISMO RURAL: CHARQUEADA, JUNDIAÍ e TORRE DE PEDRA.

TURISMO SOCIAL: BARRETOS, BERTIOGA e SOCORRO.

TURISMO SOL E PRAIA: PRAIA GRANDE, SÃO SEBASTIÃO e UBATUBA.

A Curadoria do Prêmio Top Destinos Turísticos, por meio da empresa de auditoria Russel Bedford Brasil, divulga os municípios paulistas Top Finalistas na 3ª edição do Prêmio Top Destinos Turísticos 2021.

